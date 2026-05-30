Thế giới

Tài xế ngủ gật, xe chở người tị nạn Afghanistan lật úp: ít nhất 22 người chết

Bảo Hoàng
30/05/2026 20:03 GMT+7

Giới chức Afghanistan ngày 30.5 cho biết một chiếc xe tải chở người tị nạn hồi hương từ Pakistan bị lật khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Cơ quan chức năng thông tin vụ tai nạn xảy ra tại địa phận tỉnh Laghman, trên tuyến quốc lộ nối thủ đô Kabul với tỉnh Nangarhar của Afghanistan, AP đưa tin ngày 30.5.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Laghman, ông Aminullah Sharif, xác nhận 22 người đã thiệt mạng và khoảng 36 người bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có 10 trẻ em và 5 phụ nữ. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở tỉnh Nangarhar để cấp cứu.

Hiện trường vụ xe tải chở người hồi hương từ Pakistan bị lật ở Afghanistan ngày 30.5

Ông Sharif cho biết vụ tai nạn xảy ra do tài xế ngủ gật, khiến chiếc xe tải lao thẳng xuống mương và lật úp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Các nạn nhân nằm trong số hàng ngàn người Afghanistan gần đây hồi hương từ Pakistan. Kể từ năm 2023, chính quyền Pakistan thi hành chính sách cứng rắn đối với người di cư và tị nạn không giấy tờ. Ngoài Pakistan, Iran cũng tăng cường trục xuất người di cư Afghanistan. Hàng triệu người Afghanistan đã phải hồi hương từ 2 quốc gia trên trong gần 3 năm qua.

Vụ tai nạn hôm 30.5 nêu trên xảy ra chưa đầy một năm sau vụ một chiếc xe buýt chở người di cư Afghanistan hồi hương từ Iran đã va chạm với xe tải ở tỉnh Herat (Afghanistan) vào tháng 8.2025, khiến 79 người thiệt mạng.

Trong một vụ tai nạn khác tại tỉnh Nuristan, miền đông Afghanistan, cơ quan chức năng ngày 30.5 cho biết một ô tô đã lao khỏi mặt đường và rơi xuống sông vào đêm 29.5. Vụ việc khiến tài xế bị thương và 4 hành khách mất tích. Lực lượng cứu hộ hiện đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Nan giải bài toán hạ nhiệt xung đột Afghanistan - Pakistan

Quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan tiếp tục trượt sâu vào vòng xoáy nguy hiểm khi xung đột biên giới leo thang nhanh chóng và các nỗ lực ngoại giao gần như rơi vào bế tắc.

