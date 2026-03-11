Tài xế ô tô cầm gậy dọa người đi xe máy

Theo Công an P.Thành Sen, sự việc trên xảy ra vào tối 10.3 trên đường Nguyễn Công Trứ (thuộc địa phận P.Thành Sen, Hà Tĩnh).

Tài xế xe ô tô cầm gậy đe dọa người đàn ông đi xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo con gái đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị ô tô mang biển số 38A-503.xx vượt lên chặn ngay phía trước. Ngay sau đó, tài xế ô tô bước xuống, mở cốp xe lấy ra một chiếc gậy dài để đe dọa người đi xe máy.

Tiếp đó, tài xế xe ô tô dùng gậy "gõ" một cái vào chân người đi xe máy trước sự chứng kiến của cháu bé và người dân xung quanh.

Toàn bộ sự việc được người dân dùng điện thoại ghi lại, sau đó đoạn clip ghi lại cảnh hành xử thiếu chuẩn mực của một tài xế ô tô lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ổn định trật tự và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu, làm việc với cơ quan chức năng, người điều khiển xe máy khẳng định giữa hai bên không hề xảy ra va chạm giao thông và bản thân ông cũng không vi phạm luật, và không hiểu vì sao lại bị tài xế ô tô chặn đường đe dọa vô cớ.

Hiện Công an P.Thành Sen đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, đồng thời xem xét các dấu hiệu vi phạm nếu có để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.