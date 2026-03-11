Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tài xế ô tô cầm gậy dọa người đi xe máy

Phạm Đức
Phạm Đức
11/03/2026 16:27 GMT+7

Công an P.Thành Sen (Hà Tĩnh) đang vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc một tài xế ô tô dừng xe giữa đường, rút gậy đe dọa người đàn ông đi xe máy.

Theo Công an P.Thành Sen, sự việc trên xảy ra vào tối 10.3 trên đường Nguyễn Công Trứ (thuộc địa phận P.Thành Sen, Hà Tĩnh).

Công an Hà Tĩnh vào cuộc vụ tài xế ô tô cầm gậy dọa người đi đường - Ảnh 1.

Tài xế xe ô tô cầm gậy đe dọa người đàn ông đi xe máy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo con gái đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị ô tô mang biển số 38A-503.xx vượt lên chặn ngay phía trước. Ngay sau đó, tài xế ô tô bước xuống, mở cốp xe lấy ra một chiếc gậy dài để đe dọa người đi xe máy.

Tiếp đó, tài xế xe ô tô dùng gậy "gõ" một cái vào chân người đi xe máy trước sự chứng kiến của cháu bé và người dân xung quanh. 

Toàn bộ sự việc được người dân dùng điện thoại ghi lại, sau đó đoạn clip ghi lại cảnh hành xử thiếu chuẩn mực của một tài xế ô tô lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ổn định trật tự và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. 

Bước đầu, làm việc với cơ quan chức năng, người điều khiển xe máy khẳng định giữa hai bên không hề xảy ra va chạm giao thông và bản thân ông cũng không vi phạm luật, và không hiểu vì sao lại bị tài xế ô tô chặn đường đe dọa vô cớ.

Hiện Công an P.Thành Sen đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, đồng thời xem xét các dấu hiệu vi phạm nếu có để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Tin liên quan

Khởi tố tài xế 'khóa đầu, khóa đuôi' xe người khác ở Hà Tĩnh

Khởi tố tài xế 'khóa đầu, khóa đuôi' xe người khác ở Hà Tĩnh

Tài xế Nguyễn Viết Linh, người dùng 2 xe ô tô khóa đầu, khóa đuôi' phương tiện của một người dân ở Hà Tĩnh khi đi chúc tết bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

