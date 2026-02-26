Khởi tố tài xế 'khóa đầu, khóa đuôi' xe người khác ở Hà Tĩnh

Ngày 26.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, ngụ tại P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Linh chính là tài xế dùng 2 xe ô tô đậu trên đường dân sinh để "khóa đầu, khóa đuôi" phương tiện của 1 người dân khác vào ngày mùng 2 Tết.

Nguyễn Viết Linh bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cùng với quyết định khởi tố, Linh được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng 18.2 (mùng 2 Tết), anh P.A.T (ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô màu đen loại 5 chỗ lưu thông trên đường Quang Lĩnh (P.Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) để đi chúc tết người thân thì gặp một ô tô màu trắng của Nguyễn Viết Linh đỗ chiếm gần hết lối đi.

Khi anh T. đề nghị Nguyễn Viết Linh di chuyển chiếc xe thì tài xế này không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau để "khoá đầu, khóa đuôi". Anh T. sau đó trình báo sự việc cho Công an P.Trần Phú.

Chiếc xe ô tô màu đen của anh T. bị xe ô tô màu trắng đỗ chắn hết lối đi nên không thể lưu thông ẢNH: TÂN KỲ

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi Công an P.Trần Phú có mặt tại hiện trường thì sự việc mới được giải quyết.

Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, tài xế Linh còn phát ngôn mang tính khoe khoang mối quan hệ và tài sản.

Cơ quan chức năng xác định tài xế Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng và có lời nói thách thức.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý tài xế Linh theo đúng quy định.