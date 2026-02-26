Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố tài xế 'khóa đầu, khóa đuôi' xe người khác ở Hà Tĩnh

Tân Kỳ
Tân Kỳ
26/02/2026 11:35 GMT+7

Tài xế Nguyễn Viết Linh, người dùng 2 xe ô tô khóa đầu, khóa đuôi' phương tiện của một người dân ở Hà Tĩnh khi đi chúc tết bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 26.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, ngụ tại P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Linh chính là tài xế dùng 2 xe ô tô đậu trên đường dân sinh để "khóa đầu, khóa đuôi" phương tiện của 1 người dân khác vào ngày mùng 2 Tết.

Khởi tố tài xế 'khóa đầu, khóa đuôi' xe người khác ở Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Nguyễn Viết Linh bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cùng với quyết định khởi tố, Linh được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng 18.2 (mùng 2 Tết), anh P.A.T (ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô màu đen loại 5 chỗ lưu thông trên đường Quang Lĩnh (P.Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) để đi chúc tết người thân thì gặp một ô tô màu trắng của Nguyễn Viết Linh đỗ chiếm gần hết lối đi.

Khi anh T. đề nghị Nguyễn Viết Linh di chuyển chiếc xe thì tài xế này không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau để "khoá đầu, khóa đuôi". Anh T. sau đó trình báo sự việc cho Công an P.Trần Phú.

Khởi tố tài xế 'khóa đầu, khóa đuôi' xe người khác ở Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô màu đen của anh T. bị xe ô tô màu trắng đỗ chắn hết lối đi nên không thể lưu thông

ẢNH: TÂN KỲ

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi Công an P.Trần Phú có mặt tại hiện trường thì sự việc mới được giải quyết.

Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, tài xế Linh còn phát ngôn mang tính khoe khoang mối quan hệ và tài sản.

Cơ quan chức năng xác định tài xế Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng và có lời nói thách thức.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý tài xế Linh theo đúng quy định.

Tin liên quan

Bắt giam người đàn ông gây rối, hành hung người khác sau va chạm giao thông

Bắt giam người đàn ông gây rối, hành hung người khác sau va chạm giao thông

Từ một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hành hung người khác sau va chạm giao thông, Công an P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Ngô Quang Vũ (ở Quảng Trị) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh Gây rối trật tự công cộng Đỗ xe khởi tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận