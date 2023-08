Tài xế xe biển xanh gây tai nạn ở Phú Quốc lãnh án 7 năm tù

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 14.11.2022, Danh Thép điều khiển xe biển xanh 68C - 0862 lưu thông theo hướng P.An Thới đi xã Dương Tơ (TP.Phú Quốc). Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, P.An Thới, xe biển xanh nói trên va chạm với xe máy BS 68H1 - 006.32 do ông Lê Văn Đỡ điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau khi va chạm, Danh tiếp tục điều khiển xe 68C - 0862 đi đến đoạn đường trước Trường THPT An Thới thì va chạm với xe máy BS 68MA - 028.06 do em L.D.M.Q (15 tuổi, ngụ P.An Thới) điều khiển. Sau đó, Danh Thép tiếp tục điều khiển ô tô biển xanh nói trên đến đoạn đường trước Trường TH - THCS An Thới 2 thì bỏ xe lại và rời khỏi hiện trường.

Hậu quả của 2 vụ tai nạn khiến ông Đỡ bị thương nhẹ, còn em L.D.M.Q bị thương nặng và tử vong vào sáng 15.11.2022.



Xe biển xanh do Danh Thép điều khiển gây tai nạn HOÀNG TRUNG

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP.Phú Quốc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện và dấu vết liên quan.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 14.11.2022, Danh Thép đã đến công an TP.Phú Quốc trình báo. Công an TP.Phú Quốc đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với Danh Thép, kết quả 0,350 mg/lít khí thở, ngoài ra Danh Thép không có giấy phép lái ô tô. Tài xế này khai nhận, khoảng 10 ngày trước có mượn xe biển số xanh nói trên của anh C. (21 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm) để tập lái.

Nguồn gốc xe biển số xanh gây tai nạn sau đó được xác định là của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, trước đó được mạnh thường quân tài trợ cho Hội (xe không thuộc nguồn ngân sách nhà nước - NV). Đến gần giữa năm 2018, xe được bán thanh lý cho ông Tr.Th.Ph (nguyên cán bộ Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang).

Sau khi mua xe, ông Ph. đổi xe cho ông T., sau đó, ông T. bán xe này cho ông N. (cha anh C.). Anh C. mang xe ra TP.Phú Quốc chuẩn bị đưa vào cơ sở dạy lái xe để làm xe tập lái.

Kết quả kiểm tra của cơ quan đăng kiểm cho thấy xe biển xanh 68C - 0862 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6.11.2019.