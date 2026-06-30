Tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh lĩnh án 20 năm tù

Chiều muộn 30.6, sau nửa ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Long, 52 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, mức án 20 năm tù về tội "giết người".

Long được xác định là tài xế xe bồn cố tình cán nữ sinh lớp 10 tử vong, xảy ra hồi tháng 9.2025, khiến dư luận phẫn nộ.

Bị cáo Đinh Văn Long tại tòa, ngày 30.6 ẢNH: PHÚC BÌNH

Tội ác sau vô lăng

Theo cáo trạng, Long là lái xe của một công ty vật liệu xây dựng trụ sở tại xã Chương Dương, Hà Nội.

Sáng 13.9.2025, Long được giao điều khiển xe bồn chở bê tông tươi từ công ty đến xã Chuyên Mỹ, Hà Nội.

Khi đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, cháu N.Đ.A, nữ sinh lớp 10, điều khiển xe máy điện đi cùng chiều phía sau xe bồn.

Nữ sinh vượt lên từ bên phải, khi đến gần đầu xe bồn thì gặp một xe tải đi cắt ngang từ bên trái nên cả người cùng xe máy điện bị ngã xuống đường.

Xe máy điện đổ về lề đường còn nữ sinh ngã sang bên trái, ngay trước đầu xe bồn và bị bánh trước chèn vào.

Viện kiểm sát xác định, sau khi biết xe đã va chạm với nạn nhân, Long đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn di chuyển thêm khoảng 4 m mới dừng lại.

Chiếc xe bồn dừng lại, Long nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe điện nằm đổ nhưng không thấy nữ sinh đâu.

Hoảng sợ và cho rằng nếu nạn nhân bị thương sẽ phải đền bù số tiền lớn, còn nếu tử vong thì chỉ phải đi tù và không phải đền bù, nên Long quyết định điều khiển xe tiến lên với mục đích chèn chết nữ sinh.

Long điều khiển xe đi được khoảng 10 m thì người dân phát hiện, hô hoán. Lúc này, bị cáo mới chịu dừng xe, xuống kiểm tra thì thấy nạn nhân đang mắc kẹt dưới gầm.

Bị cáo lùi xe khoảng 3 m rồi rời khỏi hiện trường, đến 19 giờ cùng ngày mới ra đầu thú. Nữ sinh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Hội đồng xét xử tuyên phạt tài xế xe bồn 20 năm tù ẢNH: PHÚC BÌNH

Hành vi mất nhân tính, gây bức xúc dư luận

Tại phần xét hỏi, chủ tọa truy vấn về việc vì sao đã phanh được xe rồi nhưng bị cáo không xuống kiểm tra hiện trường. Tài xế xe bồn chỉ cúi đầu im lặng.

"Là tài xế chuyên nghiệp, được cấp giấy phép lái xe hạng C, nghe tiếng va chạm, cảm nhận có vật cản dưới bánh xe mà lại không xuống kiểm tra, vì sao?", chủ tọa hỏi tiếp. Bị cáo vẫn cúi đầu, lí nhí khai "run nên không nói được".

Do bị cáo trả lời ấp úng, chủ tọa quyết định công bố lời khai tại cơ quan điều tra, diễn biến như cáo trạng mô tả.

Nghe chủ tọa đọc, tài xế xe bồn cúi gằm mặt. "Bây giờ nghĩ lại, bị cáo có thấy cách lựa chọn của mình là sai lầm không?", chủ tọa hỏi. "Dạ có", bị cáo đáp rất nhỏ.

"Nếu chỉ vi phạm quy định về giao thông thì xử lý theo pháp luật giao thông. Còn giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có nhận thức được điều đó không?", chủ tọa truy vấn. Song, nam tài xế tiếp tục im lặng.

Chủ tọa hỏi thêm: "Một chiếc xe khoảng 25 tấn chèn qua người đang nằm dưới đường thì người đó có thể sống được không?". Lúc này, bị cáo vẫn cúi đầu, đáp "dạ... không".

Tại bản án vừa tuyên, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, với lỗi cố ý trực tiếp, thể hiện sự mất nhân tính, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Ngoài trách nhiệm hình sự, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 182 triệu đồng.