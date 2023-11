Tài xế xe khách đi ngược chiều trên QL2

Chiều 5.11, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Thanh T. (49 tuổi, trú P.Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) về hành vi "điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều", quy định tại điểm c, khoản 5, điều 5 Nghị định 100.



Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang làm việc với tài xế T. DUY HOÀNG

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video do camera hành trình của một ô tô tải ghi lại hình ảnh xe khách giường nằm mang biển số 23E-000.61 ngang nhiên chạy ngược chiều trên QL2, đoạn thuộc địa phận P.Tường An (TP.Tuyên Quang, Tuyên Quang).

Đoạn đường này có dải phân cách giữa cố định, có biển báo "cấm đi ngược chiều", tốc độ tối đa cho phép lên đến 90 km/h. Nếu tài xế một xe tải đi đúng chiều không kịp thời phát hiện và giảm tốc độ thì có thể sẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào cuộc xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xác định và mời ông T. lên làm việc.

Tại trụ sở công an, ông T. thừa nhận hành vi của mình và trình bày do đầu đường đang thi công nên ông đã lái xe đi nhầm sang làn ngược chiều. Nghĩ rằng nửa đêm vắng phương tiện nên ông T. đã đi ngược chiều khoảng 3 km.

Theo đại diện Cục C08, hành vi của ông T. rất nguy hiểm, rất dễ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, mức độ thương vong lớn. Tài xế có thể thấy trước hậu quả nhưng vẫn cố tình vi phạm, phải lên án và xử lý nghiêm.

Đại diện C08 cho hay, với lỗi kể trên, ông T. sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.