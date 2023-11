Xử phạt người buông lời khiếm nhã với nữ cán bộ công an phường

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, liên quan việc triển khai các nội dung chuyển đổi số, hướng đến công dân điện tử, các cơ quan chức năng tại TP.Đà Nẵng đã áp dụng nhiều mô hình mới để "phủ sóng" định danh điện tử.

Các tổ công nghệ số cộng đồng thành lập ở các xã phường, khu dân cư đã hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Công an các địa phương đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc trong quá trình định danh điện tử, sử dụng tài khoản VNeID. Công an TP.Đà Nẵng cũng triển khai mô hình tăng ca ở công an các xã, phường để kịp thời hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính...