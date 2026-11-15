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    Tài xế xe lu rút dầu diesel thi công cao tốc ở Đồng Tháp

    Thanh Quân
    Thanh Quân
    Nhiều tài xế xe lu tại công trình cao tốc Cao Lãnh - An Hữu bị phát hiện có hành vi rút dầu diesel từ phương tiện đang thi công để bán với giá 20.000 đồng/lít.

    Ngày 15.11, tin từ Công an xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc nhiều tài xế xe lu tại công trình cao tốc Cao Lãnh - An Hữu bị phát hiện rút diesel từ phương tiện đang thi công để bán ra ngoài.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15 ngày 13.11, anh Q.T (43 tuổi, ở phường Hồng Ngự, Đồng Tháp), quản lý phụ trách công trình, phát hiện một phụ nữ mang 5 can dầu từ bụi cỏ ven tuyến cao tốc đang thi công lên công trường, mỗi can có dung tích 30 lít.

    Tài xế xe lu rút dầu diesel thi công cao tốc ở Đồng Tháp- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đang thi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

    ẢNH: THANH QUÂN

    Nghi ngờ số dầu trên được rút từ các xe lu đang hoạt động tại công trình, anh T. trình báo công an để xác minh.

    Qua làm việc, công an xác định người phụ nữ là H.T.N.A (35 tuổi, ở xã Mỹ Quí, Đồng Tháp). Người này khai cùng chồng là L.T.G (37 tuổi) liên hệ với một số tài xế xe lu để mua dầu diesel với giá 20.000 đồng/lít.

    Theo lời khai của A., sáng 13.11, A. mang 5 can rỗng đến giấu tại bụi cỏ theo vị trí đã được chỉ dẫn. Đến chiều cùng ngày, G. gọi điện thông báo đến lấy dầu thì sự việc bị phát hiện.

    Mở rộng xác minh, vợ chồng A. khai nhận từ khoảng tháng 10.2026 đã nhiều lần liên hệ mua dầu của 2 tài xế N.V.N và N.V.D. Mỗi lần, nhóm này mua từ 1 - 2 can dầu, với giá 400.000 đồng/can.

    Làm việc với công an, N.V.N khai đã rút khoảng 30 lít dầu từ xe lu do mình điều khiển để bán cho G. Trong khi đó, N.V.D khai đã rủ tài xế N.V.N lấy dầu từ 2 xe lu. Sau khi rút được khoảng 30 lít dầu, cả 2 mang can đến vị trí đã thỏa thuận để giao cho người mua.

    Theo lời khai của những người liên quan, trong thời gian xảy ra vụ việc, công trình có 11 xe lu đang hoạt động. Công an xã Bình Hàng Trung đã mời 11 người có liên quan đến trụ sở làm việc để phục vụ công tác xác minh.

    Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ số lượng dầu diesel bị lấy, vai trò của từng tài xế và người liên quan vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

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