Trong hành trình khám phá Ấn Độ, đoàn phóng viên có dịp đặt chân đến Bangalore – trung tâm công nghệ sôi động của đất nước. Giữa nhịp sống hiện đại ấy, khách sạn Taj West End mở ra một lát cắt hoàn toàn khác: yên tĩnh, xanh mát và đậm dấu ấn thời gian.

Taj West End được xây dựng năm 1887, khởi đầu là một nhà trọ nhỏ trước khi phát triển thành một trong những khách sạn di sản nổi tiếng nhất Ấn Độ. Nằm ở vị trí trung tâm nhưng nơi đây sở hữu khuôn viên hơn 20 mẫu Anh, phần lớn là cây xanh và những cây cổ thụ hơn trăm năm tuổi. Không gian rộng, nhiều bóng mát và tiếng chim gọi vang từ nhiều phía tạo cảm giác tách biệt hẳn khỏi sự náo nhiệt của Bangalore.

Taj West End: Di sản xanh hơn 1 thế kỷ giữa lòng Bangalore | Xin chào Ấn Độ - P9

Kiến trúc cổ hơn một thế kỷ được gìn giữ, kết hợp với nội thất tối giản, tạo nên vẻ đẹp trang nhã và thanh lịch. Mọi chi tiết trong khuôn viên đều hướng tới sự dễ chịu, mang lại cảm giác thư thái cho du khách.

Một trong những hoạt động được nhiều người yêu thích là tour di sản lúc 17 giờ mỗi ngày. Trong khoảng một giờ, nhân viên khách sạn dẫn du khách đi qua các khu vực chính, giới thiệu về lịch sử 130 năm của khách sạn, những cây cổ thụ nổi bật, các công trình xưa được bảo tồn, cùng trải nghiệm cho thỏ hoặc ngỗng ăn. Đây là cách để mỗi vị khách hiểu vì sao Taj West End là một phần đáng kể trong lịch sử Bangalore.

Không gian xanh mát của Taj West End ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Kiến trúc của khách sạn đơn giản và sang trọng ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Trong suốt thời gian lưu trú, Taj West End đem lại một góc nhìn khác về Bangalore: không chỉ là thành phố của tốc độ và công nghệ, mà còn là nơi biết gìn giữ những giá trị xưa cũ, những khoảng xanh và di sản quý giá. Khách sạn không chỉ là nơi nghỉ chân, mà còn là câu chuyện kéo dài hơn một thế kỷ về cách một đô thị lớn phát triển mà vẫn trân trọng quá khứ.

Có rất nhiều cây cổ thụ trong khuôn viên khách sạn ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Du khách trải nghiệm cho thỏ ăn ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Du khách trải nghiệm thắp nến ở sảnh khách sạn lúc 18 giờ chiều mỗi ngày ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Taj West End trở thành điểm dừng chân lý tưởng để mở đầu hành trình khám phá Bangalore – một thành phố vừa hiện đại vừa giàu chiều sâu lịch sử.