Trưa 19.11, UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) xác nhận, tại bãi biển Trung Lương trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến 1 nữ sinh lớp 6 mất tích.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 10 cùng ngày, 4 học sinh gồm Đ.N.K, N.C.C, V.N.G.P và N.V.T.V (cùng 11 tuổi, ở xã Tuy Phước Bắc, là học sinh lớp 6 Trường THCS Tuy Phước Bắc) đến tắm biển tại khu vực bãi biển Trung Lương, gần Trạm Kiểm soát biên phòng Cát Tiến (Đồn biên phòng Cát Khánh).

Lực lượng chức năng và ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm nữ sinh mất tích tại bãi biển Trung Lương ẢNH: TRIỆU THANH

Trong lúc tắm, cả 4 em học sinh bị sóng cuốn ra xa, dẫn đến đuối nước.

Phát hiện sự việc, cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Cát Tiến phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức cứu nạn, đưa được 3 học sinh vào bờ. Trong đó, 1 em được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Riêng em N.V.T.V, học sinh nữ duy nhất trong nhóm, vẫn đang mất tích.

Hiện lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an, chính quyền địa phương và ngư dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.