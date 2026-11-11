Trưa 11.11, bà Nguyễn Thị Thống, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (Gia Lai), cho biết các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tìm kiếm một người đàn ông bị lũ cuốn mất tích khi thả lưới bắt cá trên sông Kôn.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.M.H (32 tuổi, ở thôn Bình Nghi, xã Tây Sơn).

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm người đàn ông bị lũ cuốn mất tích khi thả lưới bắt cá trên sông Kôn ẢNH: TÂY SƠN

Theo thông tin ban đầu, sáng 10.11, anh H. ra khu vực sông Kôn gần nhà, đoạn gần cầu Suối Đục (trên tuyến ĐT.636, thuộc thôn Bình Nghi), để thả lưới bắt cá. Sau khi về nhà ăn cơm trưa, khoảng 12 giờ cùng ngày, anh tiếp tục ra sông kéo lưới.

Trong lúc anh H. đang ở giữa sông, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, cuốn trôi anh. Thời điểm này, một số người dân đang di dời máy bơm nước ven sông để tránh lũ, phát hiện anh H. chới với giữa dòng, liên tục vẫy tay kêu cứu nên hô hoán ứng cứu.

Một ngư dân sau đó điều khiển xuồng ra giữa sông tìm cách cứu nạn nhân. Tuy nhiên, khi xuồng tiếp cận, anh H. đã chìm xuống nước và mất tích.

Tìm kiếm gặp khó do nước từ thượng nguồn đổ về

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm.

Các lực lượng tổ chức tìm dọc hai bên bờ sông và khu vực anh H. gặp nạn. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Thống, dù mực nước sông có thời điểm chỉ cao hơn bình thường một chút, nhưng mưa lớn, gió mạnh cùng dòng nước từ thượng nguồn đổ về khiến việc tìm kiếm gặp trở ngại.

Đến trưa 11.11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh H. Hiện các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời xác minh, làm rõ vụ việc.