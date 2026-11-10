Tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi câu cá ở Đồng Nai

Ngày 10.11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi câu cá tại khu vực đập Bà Mụ.

Thông tin ban đầu, trưa 9.11, ông L.V.T (55 tuổi, ở khu phố Tân Hà, phường Đồng Phú) đi câu cá tại khu vực đập Bà Mụ (phường Đồng Phú) không may bị rơi xuống nước, mất tích.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người đàn ông mất tích ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nhận được tin báo, 2 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 14 và 15 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 3 xe chuyên dụng và 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do quá trình tìm kiếm trong thời tiết mưa lớn, gió mạnh, nước dâng cao, tầm nhìn hạn chế; đặc biệt, khu vực mặt nước có nhiều bèo và thực vật thủy sinh phủ kín… đã gây khó khăn cho việc rà soát, xác định vị trí nạn nhân.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Với sự nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, đến 20 giờ 54 phút cùng ngày (9.11), các lực lượng đã tìm thấy người đàn ông mất tích. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.