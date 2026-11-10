    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi câu cá ở Đồng Nai

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi câu cá ở đập Bà Mụ.

    Ngày 10.11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi câu cá tại khu vực đập Bà Mụ.

    Thông tin ban đầu, trưa 9.11, ông L.V.T (55 tuổi, ở khu phố Tân Hà, phường Đồng Phú) đi câu cá tại khu vực đập Bà Mụ (phường Đồng Phú) không may bị rơi xuống nước, mất tích.

    Tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi câu ở đập Bà Mụ, Đồng Nai - Ảnh 1.
    Tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi câu ở đập Bà Mụ, Đồng Nai - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người đàn ông mất tích

    ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Nhận được tin báo, 2 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 14 và 15 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 3 xe chuyên dụng và 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

    Do quá trình tìm kiếm trong thời tiết mưa lớn, gió mạnh, nước dâng cao, tầm nhìn hạn chế; đặc biệt, khu vực mặt nước có nhiều bèo và thực vật thủy sinh phủ kín… đã gây khó khăn cho việc rà soát, xác định vị trí nạn nhân.

    Tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi câu ở đập Bà Mụ, Đồng Nai - Ảnh 3.

    Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân

    ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Với sự nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, đến 20 giờ 54 phút cùng ngày (9.11), các lực lượng đã tìm thấy người đàn ông mất tích. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

    Tin liên quan

    Mất tích gần 2 tuần, người đàn ông được phát hiện tử vong dưới mương nước

    Mất tích gần 2 tuần, người đàn ông được phát hiện tử vong dưới mương nước

    Người đàn ông ở Gia Lai rời nhà đi làm rồi mất tích. Gần 2 tuần sau, thi thể ông được phát hiện dưới mương nước, bên cạnh là chiếc xe máy.

    Khám phá thêm chủ đề

    tìm thấy người đàn ông mất tích thành phố Đồng Nai cứu nạn cứu hộ Câu cá mất tích mất tích khi đi câu cá Đồng Nai

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận