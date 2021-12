Tạm biệt năm cũ 2021: Mạng xã hội ngập lời chúc: ‘Mong 2022 bình an, hạnh phúc’

“Tạm biệt một năm buồn nhiều hơn vui”

Tài khoản C.C.S.G bộc bạch: “Vậy là 364 ngày đã qua, có những ngày thảnh thơi đến lạ, có những ngày hối hả tất bật với hàng tá công việc lớn nhỏ. Một năm nữa lại trôi qua, công việc vẫn còn bấp bênh chưa có thành tích gì nổi bật, tình duyên thì lận đận, rồi đến nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Một năm nghèo vì dịch bệnh, công việc khó khăn... Ngày cuối cùng của năm 2021...

Cảm ơn bản thân đã không ngừng nỗ lực cố gắng đến ngày hôm nay. Cảm ơn những người đã đi ngang qua cuộc đời dù ngắn ngủi nhưng đã để lại những kỉ niệm không thể nào quên. Cảm ơn những người luôn yêu thương lo lắng cho tôi, luôn ở bên cạnh những lúc tôi khó khăn nhất. Cảm ơn vì chúng ta vẫn khỏe mạnh cho đến giờ phút này, vẫn có người thân và gia đình luôn yêu thương nhau, là nơi khi ta mệt mỏi nhất có thể trở về. Ngày cuối cùng của năm 2021. Hãy buông bỏ hết nỗi muộn phiền và bắt đầu một năm mới thật vui vẻ và bình yên. Gói ghém lại những điều tưởng chừng như đã cũ, sẵn sàng cho một năm mới thật hạnh phúc”.

Còn nickname Phan Thị Thanh Thảo thì bày tỏ năm vừa qua là một năm buồn nhiều hơn vui khi mọi dự định đều dang dở vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều may mắn với Thảo là cả gia đình đều bình an qua được những ngày tháng khó khăn.





“Năm nay, còn gia đình, người thân bên cạnh đã là một điều thực sự may mắn. Mong cho những ai không còn người thân bên cạnh, nỗi đau sớm được chữa lành. Mong cho những ai còn người thân thì hãy luôn trân trọng. Hy vọng sẽ không gặp lại những điều không không may mắn trong năm cũ, đón chào một năm mới an yên”, tài khoản này tâm sự.

Trong khi đó, Facebooker B.H.C.S cũng tâm sự: “Vậy là một năm nữa lại qua đi trong những niềm vui, nỗi buồn, hỷ nộ ái ố, nhiều tiếc nuối và nhiều hy vọng vào năm sau. Một năm thật vất vả vì dịch bệnh. Người đi làm lo lắng vì công việc bấp bênh, đồng lương ít ỏi, tiền không có. Người đi học chán nản sau những chuỗi ngày quanh quẩn bên máy tính, điện thoại. Người thương nhau xa mặt cách lòng... Ngày cuối năm... Vào những năm tháng sau này, hy vọng bố mẹ càng ngày càng khỏe mạnh, an yên, hạnh phúc. Những ngày cuối năm.. Hãy sống chậm, tha thứ hơn cho lỗi lầm của những ngày qua, gật đầu để quên đi những gì không may mắn, phiền muộn và hướng về một năm mới an lành và hạnh phúc”.

Năm mới với những điều tốt đẹp mới

Chị Chúc Linh cũng đăng lên trang facebook cá nhân lời tạm biệt năm cũ với nhiều dự định còn dang dở. Chị hy vọng năm mới với những điều tốt đẹp mới: “Hy vọng năm 2022 mình sẽ tìm được một công việc mà mình yêu thích, tìm thấy được bình an và thanh thản trong tâm hồn. Mong cho con đường sắp tới mình đi thênh thang như đại lộ. Tạm biệt 2021 và chào 2022 với sức trẻ và nhiệt huyết”.

Tài khoản Ngọc Giàu hy vọng năm mới vẫn sẽ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chị không mong gì hơn bản thân và mọi người có nhiều sức khỏe. “Mong cho dịch Covid-19 sẽ không còn nữa, để năm 2022 trọn vẹn hơn, không phải nuối tiếc như năm nay. Chúc tất cả mọi người những điều tuyệt vời nhất!”, chị giãi bày.