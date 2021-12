Tạm biệt năm cũ 2021: Thời khắc chiêm nghiệm một năm đầy biến động

Dạo chơi trong ngày cuối cùng của năm

Sáng sớm 31.12, không khí ở TP.HCM bỗng trở nên se lạnh trong ánh nắng vàng tươi. Trên con đường trung tâm thành phố ngày cuối năm, nhiều người đi lại với tâm trạng thoải mái.

Một số địa điểm như Bưu điện Thành phố, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà Thờ Đức Bà, Công viên 30.4 thu hút nhiều giới trẻ đến dạo chơi. Một số bạn trẻ cho biết họ tìm đến những quán cà phê bệt ở Công viên 30.4 để thư giãn và chiêm nghiệm về một năm đầy biến động vừa qua.

Nguyễn Thanh Minh Toàn (27 tuổi, lao động tự do ngụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nói: "Tôi còn được ra ngoài nơi công cộng, ngồi quán cà phê yêu thích đã là một sự may mắn".

Còn Nguyễn Hoàng Sao Mai và Trịnh Thúy Uyên (cùng là sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) thức dậy lúc 6 giờ để chạy xe máy từ Q.12 đến trung tâm thành phố. Hai bạn trẻ cùng dạo phố, chụp ảnh kỷ niệm ở Bưu Điện Thành Phố và đến trưa dạo quanh Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Tuy vậy, đến tối chúng tôi sẽ về nhà đón giao thừa cùng gia đình. Một năm đầy biến động sẽ sớm qua đi để hướng đến một tương lai mới”, Mai cho hay.





Còn Nguyễn Trường Thọ, sinh viên Trường Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM, cho biết: “Nhìn lại một năm qua, có nhiều chuyện vui buồn và điều khó khăn nhất là chuyện học tập. Nhưng hôm nay, ngắm nhìn nhịp sống thành phố dịp cuối năm, tôi cảm thấy thoải mái và phấn khởi hơn. Nhờ vậy, tôi có suy nghĩ nhiều hơn về những kế hoạch cho năm mới”.

Làm việc và đặt kế hoạch cho năm mới

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ vẫn miệt mài làm việc trong ngày cuối cùng của năm. Trần Bảo Trâm (29 tuổi, ngụ chung cư Thủ Thiêm Garden, TP.Thủ Đức) cho biết cô vẫn phải cố gắng hoàn tất mọi công việc cho một năm qua.

“Vào ngày cuối cùng của năm, tôi cố gắng tập trung hoàn thành công việc, nhưng cũng có chút tâm trạng nôn nao về một năm mới sắp đến”, Trâm tâm sự.

Còn Trần Thái Sơn, học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An (Q.5), chia sẻ việc học, tiếp thu bài vở trong năm nay bị hạn chế rất nhiều do phải học trực tuyến vì dịch Covid-19. Sơn cho hay: "May mắn là kể từ 13.12, học sinh lớp 9, 12 được trở lại trường học trực tiếp".

Nam sinh nói thêm: “Buổi học ngày cuối năm 2021 rất vui. Kế hoạch đón giao thừa của em là đi đâu đó ăn uống cùng bạn bè, sau đó trở về nhà cùng với gia đình chào đón năm mới”.