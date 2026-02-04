Tạm cấm đường cao tốc Mai Sơn - QL45 do sương mù dày đặc

Sáng 4.2, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã phải tạm cấm đường cao tốc Mai Sơn - QL45 (đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa) do sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sương mù dày đặc trên cao tốc bắc - nam qua Thanh Hóa ẢNH: CỤC CSGT

Sáng sớm 4.2, lực lượng của Đội 3 Cục Cảnh sát giao thông phát hiện tình trạng sương mù dày đặc trên nhiều đoạn cao tốc qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là đoạn Mai Sơn - QL45 (kéo dài từ tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa) nên đã quyết định cấm đường.

Lực lượng của Đội 3 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức điều tiết phương tiện ra vào các nút giao, đảm bảo không lưu thông qua các đoạn đường có sương mù dày đặc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Cụ thể, tạm thời cấm đường đối với chiều vào Thanh Hóa từ Km276 đến Km287, chiều Thanh Hóa đi Hà Nội từ Km296 đến nút giao Gia Miêu.

Đội 3 Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông chủ động theo dõi thông tin, chấp hành hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng, đồng thời, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Đến 8 giờ 30 lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tiếp tục phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tránh lưu thông qua đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45, đặc biệt là khu vực hầm Thung Thi (địa phận xã Hà Long, Thanh Hóa).