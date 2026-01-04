Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Tạm đình chỉ hướng dẫn viên di tích Lam Kinh thuyết minh sai về quân Tây Sơn

Minh Hải
Minh Hải
04/01/2026 21:34 GMT+7

Khi diễn đạt thông tin chính điện Lam Kinh từng trải qua thăng trầm, biến cố của nhiều triều đại khác nhau, hướng dẫn viên của di tích Lam Kinh này đã nói vấp, nhầm thành 'phản động Tây Sơn'.

Ngày 4.1, trao đổi với phóng viên Thanh Niên về vụ việc nữ hướng dẫn viên thuyết minh sai khi hướng dẫn cho du khách ở Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa), ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với nữ hướng dẫn viên T.T.P để làm rõ sự việc.

Hướng dẫn viên ở di tích Lam Kinh tường trình việc nói về quân Tây Sơn- Ảnh 1.

Chính điện Lam Kinh

ẢNH: MINH HẢI

Theo ông Linh, sau khi phát hiện đoạn video đăng tải trên mạng xã hội có nội dung hướng dẫn viên P. nói đại ý rằng một bộ phận quân nhà Tây Sơn khi tiến ra Bắc đã đốt phá chính điện Lam Kinh, Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xác minh, nữ hướng dẫn viên cũng đã tường trình, làm rõ.

Kết quả xác minh đoạn clip quay trong lần nữ hướng dẫn viên P. thuyết minh về chính điện Lam Kinh cho du khách vào tháng 4.2024.

Hướng dẫn viên P. tường trình rằng khi diễn giải về việc chính điện Lam Kinh từng nhiều lần bị đập phá, hư hỏng qua các triều đại, cô đã nói nhầm thành "phản động Tây Sơn".

"Tôi khẳng định đây là một lỗi diễn đạt sai trong lúc trình bày, không phải là quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn… Tôi nhận thức sâu sắc rằng phát ngôn của tôi đã gây ra sự hiểu lầm lớn, làm sai lệch bản chất lịch sử và gây bức xúc cho người yêu lịch sử dân tộc", hướng dẫn viên P. tường trình.

Hướng dẫn viên P. cũng gửi lời xin lỗi tới các cơ quan quản lý văn hóa, người dân, đồng thời hứa sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói, thuyết minh khi làm việc.

Trước đó, ngày 3.1, đoạn clip dài 34 giây đăng tải trên mạng xã hội quay cảnh hướng dẫn viên P. thuyết minh là có nội dung sai. Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo sử sách, Lam Kinh vốn là đất Lam Sơn, quê hương của Lê Lợi, người có công chiêu mộ hiền tài, quy tụ nhân dân đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế (Lê Thái Tổ) lập nên vương triều Hậu Lê, đóng đô ở Thăng Long và lấy niên hiệu Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt.

Năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Lam Kinh. Kể từ đó, các kiến trúc điện, miếu... cũng bắt đầu được xây dựng tại đây, gắn với hai chức năng chính: vừa là điểm nghỉ chân của các vua Lê khi về cúng bái tổ tiên; vừa là nơi ở của quan lại và quân lính thường trực trông coi Lam Kinh và khu tập trung lăng mộ của tổ tiên, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê và một số quan lại trong hoàng tộc.


