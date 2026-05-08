Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tạm dừng hệ thống thuế điện tử trong ngày 9.5

Đan Thanh
Đan Thanh
08/05/2026 17:00 GMT+7

Cục Thuế sẽ tạm dừng loạt dịch vụ, hệ thống ứng dụng như hóa đơn điện tử, thuế điện tử... trong khoảng thời gian từ 0 - 8 giờ ngày 9.5.

Hôm nay 8.5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có công văn hỏa tốc thông báo kế hoạch tạm dừng các dịch vụ, hệ thống ứng dụng.

Tạm dừng hệ thống thuế điện tử trong ngày 9.5- Ảnh 1.

Ngoài khoảng thời gian từ 0 - 8 giờ ngày 9.5, các hệ thống ứng dụng hoạt động bình thường

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đơn vị này có kế hoạch nâng cấp hạ tầng từ 0 - 8 giờ ngày 9.5. Trong thời gian này, Cục Thuế sẽ tạm dừng các dịch vụ, hệ thống ứng dụng.

Thứ nhất là tạm dừng các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người nộp thuế, gồm: ứng dụng hóa đơn điện tử; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; dịch vụ thuế điện tử phục vụ doanh nghiệp, dịch vụ thuế điện tử phục vụ cá nhân, dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động, Cổng thông tin thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Thứ hai là tạm dừng dịch vụ truyền, nhận, trao đổi thông tin với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, gồm: Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; Cục Hải quan; Cục Thống kê; Ủy ban Chứng khoán nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể.

Ngoài ra còn có, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương); Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ); Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng); Cục A08, C06, C08, V01 thuộc Bộ Công an.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các đơn vị T-VAN (các tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử); các ngân hàng thương mại; các tổ chức cung cấp giải pháp, tổ chức nhận truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.

Ngoài khoảng thời gian nêu trên, các hệ thống ứng dụng hoạt động bình thường.

Tin liên quan

Tạm dừng hệ thống thuế điện tử từ 11 - 12.10

Tạm dừng hệ thống thuế điện tử từ 11 - 12.10

Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành thuế sẽ tạm dừng hoạt động một số thời điểm trong 2 ngày từ 11 - 12.10.

Khám phá thêm chủ đề

thuế điện tử hệ thống thuế điện tử tạm dừng thuế điện tử hóa đơn điện tử Cục thuế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận