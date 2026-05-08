Tạm dừng hệ thống thuế điện tử trong ngày 9.5

Hôm nay 8.5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có công văn hỏa tốc thông báo kế hoạch tạm dừng các dịch vụ, hệ thống ứng dụng.

Ngoài khoảng thời gian từ 0 - 8 giờ ngày 9.5, các hệ thống ứng dụng hoạt động bình thường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đơn vị này có kế hoạch nâng cấp hạ tầng từ 0 - 8 giờ ngày 9.5. Trong thời gian này, Cục Thuế sẽ tạm dừng các dịch vụ, hệ thống ứng dụng.

Thứ nhất là tạm dừng các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người nộp thuế, gồm: ứng dụng hóa đơn điện tử; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; dịch vụ thuế điện tử phục vụ doanh nghiệp, dịch vụ thuế điện tử phục vụ cá nhân, dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động, Cổng thông tin thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Thứ hai là tạm dừng dịch vụ truyền, nhận, trao đổi thông tin với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, gồm: Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; Cục Hải quan; Cục Thống kê; Ủy ban Chứng khoán nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể.

Ngoài ra còn có, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương); Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ); Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng); Cục A08, C06, C08, V01 thuộc Bộ Công an.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các đơn vị T-VAN (các tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử); các ngân hàng thương mại; các tổ chức cung cấp giải pháp, tổ chức nhận truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.

Ngoài khoảng thời gian nêu trên, các hệ thống ứng dụng hoạt động bình thường.