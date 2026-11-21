Đây là nội dung được Bộ Nội vụ nêu trong Công văn 13451/BNV-CCVC ngày 20.11 gửi các bộ, ngành, địa phương, hướng dẫn việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Bộ Nội vụ yêu cầu tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trên cả nước ẢNH: THU HẰNG

Động thái này được thực hiện theo Công văn số 191/BCĐCP về triển khai rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Dừng cả những trường hợp đã thi tuyển nhưng chưa có quyết định tuyển dụng

Đối với công tác tuyển dụng mới công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng thực hiện, kể cả những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Việc tạm dừng được duy trì cho đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo Kết luận số 107-KL/T.Ư của Bộ Chính trị.

Trường hợp đang thực hiện quy trình tuyển dụng theo chính sách thu hút người có tài năng quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, các bộ, ngành, địa phương thì vẫn tiếp tục tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp với phương án biên chế của giai đoạn 2027 - 2031.

Cũng tại công văn, Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc này nhằm tạo cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, đồng thời thuận lợi cho quá trình sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn thành rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, trong trường hợp thật sự cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức vẫn có thể tiếp nhận, điều chuyển nhân sự từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ lưu ý, cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức thì cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trước 30.11

Hiện, các bộ, ngành, địa phương đang tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Theo thông báo kết luận của Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107, các cơ quan, địa phương phải hoàn thiện, xác nhận dữ liệu về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực trước 10 giờ ngày 20.11. Đồng thời, hoàn thiện khung danh mục tham chiếu dự kiến và danh mục văn bản, công đoạn cần xử lý.

Trước 25.11, các cơ quan chức năng phải hoàn thành việc rà soát, thẩm định và tổng hợp phương án giao biên chế toàn hệ thống trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng, xác nhận.

Đến trước 30.11, việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và phương án biên chế từng năm trong giai đoạn 2027 - 2031 phải được hoàn tất.