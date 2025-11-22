Tạm dừng ứng dụng quản lý thuế tập trung từ 22 - 23.11

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn hỏa tốc thông báo kế hoạch tạm dừng ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) phục vụ việc chuyển đổi hệ thống máy chủ và lưu trữ cơ sở dữ liệu ứng dụng TMS.

Ứng dụng TMS và một số chức năng sẽ tạm dừng trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày 22.11 đến 3 giờ ngày 23.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo kế hoạch, việc nâng cấp hệ thống TMS diễn ra từ 18 giờ ngày 22.11 đến 3 giờ ngày 23.11. Trong thời gian này, Cục Thuế sẽ tạm dừng ứng dụng TMS và một số chức năng.

Cụ thể như sau: dừng ứng dụng TMS; dừng chức năng trả lời thông báo 2 bước (Etax và iCanhan); dừng chức năng trả kết quả cấp mã số thuế và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; dừng tiếp nhận bảng kê chứng từ từ Trung tâm Trao đổi thông tin; dừng chức năng cấp mã số thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Các ứng dụng và chức năng khác vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, từ ngày 11 - 12.10, Cục Thuế cũng tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng.

Do vậy, một số ứng dụng ngành thuế tạm dừng hoạt động phục vụ việc chuyển đổi hệ thống.

Cụ thể gồm: hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử.

Người nộp thuế tạm dừng sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử chi tiết như: Cổng thông tin thương mại điện tử; Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài; dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia; dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính…