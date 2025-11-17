Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Tạm giam bị can hai lần hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Trần Ngọc
Trần Ngọc
17/11/2025 18:03 GMT+7

Giả vờ chở con gái 7 tuổi của bạn nhậu đi mua kem, nhưng Lê Trí Tâm Anh (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã chở về nhà của mình rồi hiếp dâm bé.

Chiều ngày 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Trí Tâm Anh (37 tuổi, ngụ ấp Phú Trung, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Chở con gái 7 tuổi của bạn nhậu đi mua kem, rồi hiếp dâm bé - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối với bị can Lê Trí Tâm Anh để xử lý bị can này về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 8.11, Lê Trí Tâm Anh tham gia tiệc nhậu cùng với anh P.V.H (33 tuổi) tại nhà một người bạn tại xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang. Tại tiệc nhậu có mặt vợ anh H. và bé A. (7 tuổi, là con của anh H.)

Trong lúc mọi người đang làm mồi nhậu, Tâm Anh dụ dỗ bé A. chở đi mua kem nên bé A. đồng ý. Sau khi mua kem, Tâm Anh chở bé A. ghé nhà của Tâm Anh để thực hiện hành vi hiếp dâm bé A.

Sau khi từ chỗ nhậu trở về nhà, cha mẹ bé A. thấy con có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi và bé A. đã kể lại sự việc bị xâm hại. Sau đó, cha của bé A. đã làm đơn tố giác hành vi của Tâm Anh đến cơ quan công an.

Qua làm việc của công an, Lê Trí Tâm Anh còn khai nhận trước đó vào ngày 23.10, y đã từng thực hiện hành vi xâm hại bé A. tại nhà riêng của mình.

Hiện vụ án được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều ra, làm rõ theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Hiếp dâm hiếp dâm trẻ em AN GIANG khởi tố
