Bắt người cha ruột hiếp dâm 2 con gái

Ngày 17.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với N.V.K (46 tuổi, ở xã Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, đơn vị bảo vệ quyền lợi cho hai nạn nhân, xác nhận đã nhận được thông báo khởi tố và lệnh bắt giam bị can K.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, đầu tháng 5.2025, Công an TP.HCM ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 829/QĐ-ĐTTH ngày 4.2.2025 của Công an quận Bình Thạnh; đồng thời khởi tố vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" để điều tra.

Theo hồ sơ, tháng 6.2024, bà T.H (46 tuổi) cùng con gái Q.H (21 tuổi) và Q.L (18 tuổi) đến Công an xã Hải Phú (nay là xã Hải Hậu, Nam Định) tố cáo ông N.V.K (chồng bà T.H và là cha ruột của 2 nạn nhân). Ba mẹ con khai rằng ông K. đã hiếp dâm 2 người con gái từ nhiều năm trước, khi các cháu mới 7 và 10 tuổi. Vụ việc xảy ra tại 2 căn nhà trên đường Nơ Trang Long và Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh (cũ). Công an xã Hải Phú đã chuyển thông tin tố giác tội phạm cho Công an quận Bình Thạnh để xử lý.

Nội dung tố cáo cho biết, từ năm 2001, do bị ông K. hành hung thường xuyên, bà T.H sống ly thân nhưng liên tục bị ông nhắn tin đe dọa. Giữa năm 2024, sau tranh cãi với con gái Q.L, bà T.H dọa đưa con về Bắc sống với cha. Q.L bỏ nhà đi và để lại lá thư kể rằng năm 2018, khi hơn 10 tuổi, cháu bị ông K. xâm hại tình dục 3 lần khi mẹ và chị đi bán hàng. Sau đó, Q.H cũng tiết lộ, vào kỳ nghỉ hè năm 2011, khi mới 7 tuổi, cháu bị cha ruột xâm hại và quấy rối nhiều lần. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM ra quyết định không khởi tố vụ án.

Sau đó, bà T.H và 2 con gái đã cầu cứu tới Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM nhờ hỗ trợ về pháp lý, và khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án lên Công an TP.HCM.

Hiện vụ án hiếp dâm được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.