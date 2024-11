Tạm giam bị can quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi dưới 16 tuổi

Ngày 1.11, Công an TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can V.N.T (26 tuổi, ở P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi), để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can V.N.T ẢNH: CÔNG AN TP.QUẢNG NGÃI

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Quảng Ngãi, một trong hai chị em sinh đôi (15 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) lên mạng xã hội có quen và nhắn tin qua lại với V.N.T, rồi nảy sinh tình cảm yêu đương.

Bé gái còn lại (trong số hai chị em sinh đôi) biết được sự việc nên đã dùng tài khoản Facebook của mình nhắn tin với V.N.T và cũng nảy sinh tình cảm với V.N.T. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bé này, từ tháng 6 - 7.2024, V.N.T nhiều lần quan hệ tình dục, và đã bị cha mẹ hai bé phát hiện, ngăn cản.

Sau đó, V.N.T nhiều lần quan hệ tình dục với bé kia (trong số hai chị em sinh đôi). Cha của hai bé gái có đơn tố cáo V.N.T nhiều lần quan hệ tình dục với con gái của mình gửi Công an TP.Quảng Ngãi.

Tiếp nhận đơn trình báo vụ việc, công an xác định đây là vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền được bảo vệ của trẻ em nên đã điều tra, xác minh và lấy lời khai V.N.T.

Khi công an lấy lời khai, V.N.T luôn quanh co, chối cãi, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, khi công an đưa ra nhiều bằng chứng thì V.N.T mới thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được Công an TP.Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.