Tạm giam Chủ tịch Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 Nguyễn Hữu Chỉnh

Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1, mã chứng khoán TV1) vừa công bố thông tin về việc Đảng bộ PECC1 nhận được Thông báo 1656/VPCQCSĐT-P3 ngày 18.5 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Theo đó, ngày 7.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC1.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC1, đã bị khởi tố, tạm giam ẢNH: PECC1

Hiện ông Nguyễn Hữu Chỉnh sinh hoạt tại Đảng bộ PECC1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị doanh nghiệp xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định và thông báo kết quả về đơn vị này.

Theo nội dung tự giới thiệu trên website, với gần 60 năm phát triển, PECC1 là doanh nghiệp tư vấn hàng đầu của ngành điện Việt Nam. Công ty đã và đang thực hiện công tác tư vấn thiết kế, khảo sát, thí nghiệm..., và là tư vấn chính cho nhiều dự án công trình điện quan trọng, quy mô lớn, phức tạp ở Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đáng chú ý, trong triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), PECC1 cùng nhà thầu liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2, mã chứng khoán TV2) đã thực hiện công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế 2 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (225,5 km) và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (92 km), cùng công tác thẩm tra cung đoạn Nam Định 1 - Phố Nối.

Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có quy mô lớn với tổng chiều dài 519 km, 2 mạch với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỉ đồng, khánh thành ngày 29.8.2024. Mỗi giai đoạn của dự án đều đặt ra những yêu cầu cao, đòi hỏi đội ngũ tư vấn không chỉ là đơn vị tiên phong mà còn cần đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Cuối tháng 9.2024, PECC1 đã tổ chức lễ khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại dự án này.

Hôm qua, 21.5, PECC2 cũng đã công bố thông tin bất thường về nhân sự nội bộ của doanh nghiệp.

PECC2 cho biết, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC2, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng PECC2.

Trước đó, ngày 16.5, trong phần công bố thông tin bất thường, PC1 cũng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người của PC1.

Ngoài ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1, 6 người còn lại gồm tổng giám đốc, 4 phó tổng giám đốc và kế toán trưởng của doanh nghiệp.