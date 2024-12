Tạm giữ 6 thanh niên liên quan vụ nữ sinh tử vong ở Hà Tĩnh

Ngày 4.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ nữ sinh 15 tuổi tử vong sau khi ngã xuống đường từ chiếc xe máy "kẹp 3", đơn vị này đã tạm giữ hình sự 6 thanh niên để điều tra.

Nhóm 6 thanh niên ở H.Thạch Hà bị tạm giữ ẢNH: TÂN KỲ

6 thanh niên bị tạm giữ đều ngụ tại H.Thạch Hà (Hà Tĩnh), gồm: Nguyễn Văn Thạch, Đậu Mạnh Dũng, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Tiến Đông Đô (cùng 17 tuổi); Nguyễn Kim Đạt và Lưu Văn Bảo (cùng 19 tuổi).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 22 giờ ngày 2.12, nhóm 6 thanh niên nêu trên chở nhau trên 3 xe máy vào TP.Hà Tĩnh chơi. Khi đến đầu TP.Hà Tĩnh, nhóm này gặp Ngô Huy Tình (15 tuổi, ngụ tại H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Thanh T. (15 tuổi, ngụ tại H.Thạch Hà) và Nguyễn Viết B. (17 tuổi, ngụ tại xã Tân Lâm Hương, H.Thạch Hà) đang lưu thông cùng chiều.

Lúc này, Tình điều khiển xe máy "kẹp 3" lạng lách, vượt lên phía trước nhóm thanh niên ở H.Thạch Hà. Bực tức, nhóm thanh niên này tăng ga đuổi theo để chặn đánh nhưng chạy được một đoạn thì mất dấu Tình.

Sau đó, nhóm thanh niên quay về nhà của Nguyễn Bá Sơn lấy 2 thanh kiếm, cầm theo các vỏ chai bia và che biển số xe rồi tiếp tục đi vào TP.Hà Tĩnh tìm đánh nhóm của Tình.

Khoảng 23 giờ 40 cùng ngày, nhóm thanh niên phát hiện Tình chạy xe máy chở T. và B. đi trên đường Trần Phú (đoạn thuộc địa phận xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) nên đuổi đánh.

Quá trình bỏ chạy, Nguyễn Thị Thanh T. và Nguyễn Viết B. ngồi phía sau xe máy do Tình điều khiển bị ngã, rơi xuống nền đường.

Nhóm thanh niên định quay lại để đánh tiếp nhưng thấy một số người dân ở gần đó chạy ra nên điều khiển xe máy bỏ trốn.

Người dân sau đó gọi xe cứu thương đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu, song do bị đa chấn thương nên T. đã tử vong.

Trong đêm, Công an xã Thạch Trung phối hợp với Công an TP.Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra. Cơ quan công an đã thu giữ 4 xe máy, 2 cây kiếm và một số tang vật có liên quan.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, nữ sinh tử vong đang theo học tại một trường nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong 6 thanh niên bị tạm giữ có 2 người là học sinh THPT.