Tạm giữ đại tá 'dỏm' mua còng số 8, giả biển số xanh để lừa đảo chạy án

Chiều 2.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự đại tá "dỏm" lừa đảo chạy án, chạy hồ sơ thủ tục đất đai để chiếm đoạt 7 tỉ đồng.



Đại tá "dỏm" là Lê Thừa Sơn (48 tuổi, ngụ thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, H.Nông Cống, Thanh Hóa) bị củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 27.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của chị N.T.N (35 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) và chị P.T.H (43 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) về việc bị Lê Thừa Sơn, người tự xưng là "cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa", lừa đảo số tiền lớn.

Sau 5 ngày xác minh, truy xét, hôm qua 1.11 Phòng Cảnh sát hình sự đã đủ cơ sở triệu tập làm việc đối với Lê Thừa Sơn.

Lê Thừa Sơn bị tạm giữ hình sự NGUYỄN TÚ

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, tháng 4.2023, Sơn từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng chơi. Với ý định lừa đảo, nên khi quen biết 2 chị N. và H., Sơn "nổ" là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các tỉnh, thành, có thể giải quyết các vướng mắc về giấy tờ nhà đất và chuyên chạy án.

Để tạo niềm tin, Sơn cho 2 người phụ nữ này xem giấy chứng minh Công an nhân dân do Sơn làm giả mang hàm đại tá, đồng thời khoe ô tô của Sơn mang biển số xanh cấp bộ. Thực chất, Sơn dùng biển số giả gắn vào xe.

Giấy tờ giả, còng số 8 thu giữ được NGUYỄN TÚ

Tin tưởng Sơn là đại tá công an, từ tháng 4.2023 đến nay, chị H. đã đưa cho Sơn 2 tỉ đồng để nhờ chạy án để cho em gái tại ngoại (do bị công an nơi khác khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Chị N. cũng nghe lời Sơn, đưa 5 tỉ đồng để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp thành đất ở tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).

Sơn khai nhận đã sử dụng 7 tỉ đồng tiêu xài, trả nợ và các mục đích cá nhân khác; bản thân Sơn không phải là cán bộ công an, không có mối quan hệ và không giải quyết các thủ tục như hứa hẹn.

Sơn đặt làm giả biển số gắn vào ô tô NGUYỄN TÚ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cũng tạm giữ tang vật liên quan vụ lừa đảo của đại tá "dỏm" Lê Thừa Sơn gồm 1 ô tô BS 51G-565.49, giấy chứng minh Công an nhân dân giả, 1 còng số 8, 1 điện thoại iPhone 14 Pro, 2 biển số xanh giả 80A-565.49…