Tạm giữ hình sự nghi phạm gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp

Ngày 4.5, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Trịnh Thanh Tòng (24 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, H.Châu Thành, Đồng Tháp), nghi phạm điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông làm 1 người tử vong rồi bỏ trốn, để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 16 giờ 20 giờ ngày 3.5, Trịnh Thanh Tòng đã đến Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành đầu thú.

Trịnh Thanh Tòng tại cơ quan công an C.T.V.

Qua làm việc ban đầu, Tòng khai nhận, sáng 2.5, Tòng điều khiển xe máy chở vợ sắp cưới lưu thông trên QL80, hướng từ TP.Sa Đéc đi H.Châu Thành để về nhà. Khi đến dốc cầu Nha Mân (thuộc địa bàn xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành), xe máy của Tòng va chạm với xe máy do anh L.T.H điều khiển chở vợ là chị V.T.T và con là L.T.T (cùng ngụ Bạc Liêu) lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, xe của anh T. ngã xuống đường, chị V.T.T bị xe container chạy tới va chạm dẫn đến tử vong.

Do hoảng loạn và lo sợ nên Tòng điều khiển xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rồi lên TP.HCM đi làm.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành phát đi thông báo truy tìm nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn chết người tại dốc cầu Nha Mân lúc 7 giờ 20 ngày 2.5 nhưng người này đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong là chị V.T.T (ngụ Bạc Liêu).

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành phát đi thông báo và qua vận động, Trịnh Thanh Tòng đã đến cơ quan công an thú nhận là người gây tai nạn.