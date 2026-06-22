Tạm giữ hình sự nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh 12 tuổi

Ngày 22.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Phan Bá Ngọc (20 tuổi, ở xã Pơng Drang, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sát hại nữ sinh 12 tuổi tử vong, thi thể được phát hiện dưới giếng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ngọc khai nhận đã hỏi nạn nhân có tiền hay không. Khi nạn nhân trả lời không có, Ngọc dùng mũ bảo hiểm đánh hai lần vào vùng mặt khiến người này bất tỉnh.



Sau đó, nghi phạm bế nữ sinh thả xuống giếng trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc, rồi đậy nắp lại và lái xe máy điện của nạn nhân rời đi.

Trước đó, tối 20.6, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo của bà H. (41 tuổi, ở xã Pơng Drang) về việc con gái bà là M.K.H (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không thấy trở về nhà.

Tạm giữ nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh 12 tuổi ở Đắk Lắk ẢNH: T.X

Từ dữ liệu camera, công an truy vết nghi phạm sát hại nữ sinh 12 tuổi

Ngay sau đó, lực lượng công an đã huy động cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh trên các tuyến đường liên quan.

Qua hình ảnh camera, cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ cùng ngày, cháu H. đi cùng một thanh niên trên xe máy điện.

Từ các thông tin thu thập được, lực lượng chức năng đã triệu tập Phan Bá Ngọc đến làm việc. Ban đầu, Ngọc quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Công an xã Pơng Drang phát hiện thi thể nữ sinh H. dưới một giếng nước nằm trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ngọc đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi gây án, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H. mang cầm cố được 8 triệu đồng.