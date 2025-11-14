Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tạm giữ hơn 1 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại TP.HCM

Đinh Đang
Đinh Đang
14/11/2025 11:31 GMT+7

Qua công tác tra soát việc kinh doanh trên các trang mạng xã hội, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 13 thuộc Chi cục QLTT TP.HCM đã phát hiện, kiểm tra một điểm kinh doanh và thu giữ trên 1 tấn thực phẩm không nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ.

Thông qua việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và công tác quản lý địa bàn, Đội QLTT số 13 đã phát hiện điểm kinh doanh trên địa bàn xã Đông Thạnh, TP.HCM đang chào bán 1.080 kg thực phẩm là kẹo dẻo trên mạng xã hội nên đã phối hợp với Công an xã Đông Thạnh, tiến hành kiểm tra.

Tạm giữ hơn 1 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại TP.HCM - Ảnh 1.

Hàng hóa bị phát hiện đang chứa trữ 108.000 viên kẹo dẻo chưa qua sử dụng, không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, tổng trị giá theo giá niêm yết là 43,2 triệu đồng

ẢNH: QLTT

Vào thời điểm kiểm tra, tại đây hàng hóa đang chứa trữ 108.000 viên kẹo dẻo chưa qua sử dụng, không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, tổng trị giá theo giá niêm yết 43,2 triệu đồng. Đội QLTT số 13 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, Chi cục QLTT TP.HCM đã thực hiện tiêu hủy hàng hóa đối với hơn 100 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm, có tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Hàng hóa vi phạm trong đợt tiêu hủy này gồm 127 đơn vị sản phẩm gồm trang sức giả nhãn hiệu nước ngoài, bột ngọt, bột năng, bột trà sữa, thạch trái cây không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoá đơn chứng từ kèm theo, không đảm bảo an toàn sử dụng.

Tạm giữ hơn 1 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại TP.HCM - Ảnh 2.

Hàng hóa vi phạm gồm: trang sức giả nhãn hiệu nước ngoài, bột ngọt, bột năng, bột trà sữa, thạch trái cây không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoá đơn chứng từ kèm theo, không đảm bảo an toàn sử dụng vừa được QLTT TP.HCM tiêu hủy

ẢNH: QLTT

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, từ tháng 5.2025, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Chi cục QLTT TP.HCM cũng đang tập trung triển khai công tác về thương mại điện tử 3 tháng cuối năm 2025. Trong thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thường xuyên trao đổi thông tin, giám sát hoạt động kinh doanh; tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

