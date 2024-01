Tạm giữ quản lý Trung tâm Massage Hương Sen ở Phú Quốc

Sáng ngày 18.1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đang giữ Đinh Thị Thu Hiền (35 tuổi, ngụ H.Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), là quản lý Trung tâm Massage Hương Sen (địa chỉ tại P.Dương Đông, TP.Phú Quốc), để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi môi giới và tổ chức mua bán dâm.

Nghi phạm Đinh Thị Thu Hiền bị Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự về hành vi môi giới và tổ chức mại dâm TRẦN NGỌC

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, khoảng 22 giờ ngày 17.1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Tổ công tác 108 Công an TP.Phú Quốc tổ chức kiểm tra Trung tâm Massage Hương Sen. Lực lượng chức năng bắt quả tang 1 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một phòng massage của cơ sở này. Đồng thời, kiểm tra 2 phòng massage khác, lực lượng công an phát hiện cả nữ nhân viên và khách đều trong tình trạng không mặc quần áo trên người.

Phát hiện hành vi môi giới và tổ chức mại dâm tại cơ sở massage Hương Sen CTV

Qua làm việc ban đầu, quản lý Trung tâm Massage Hương Sen tên Đặng Thị Thu Hiền và các nữ nhân viên khai nhận, khi khách đến massage và có nhu cầu mua dâm thì sẽ được các nữ nhân viên tại đây đáp ứng mua bán dâm với giá 1 triệu đồng/lượt. Số tiền bán dâm và tiền phòng massage đều do Hiền thu tại quầy thu ngân và sau đó chia lại cho các nữ nhân viên của cơ sở. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ.