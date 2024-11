Tạm giữ tài xế xe khách dùng ma túy 2 ‘cữ’ mỗi ngày

Chiều 12.11, Công an TP.Lai Châu (tỉnh Lai Châu) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Chung (41 tuổi, trú TP.Tuyên Quang, Tuyên Quang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo công an, Chung là lái xe chở khách của nhà xe Sơn Phương, chuyên tuyến Thái Nguyên - Lai Châu. Tài xế Chung bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy vào khoảng 4 giờ 30 ngày 9.11 tại bến xe khách tỉnh Lai Châu.

Tài xế Nguyễn Minh Chung dương tính với chất ma túy thời điểm làm việc với cảnh sát ẢNH: DƯƠNG ANH

Làm việc với công an, Chung khai nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội đánh bạc, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình làm tài xế cho nhà xe Sơn Phương từ tháng 4 đến nay, hàng ngày Chung sử dụng heroin 2 lần trước giờ lái xe đêm và sau bữa sáng.

Thời điểm làm việc với công an, Chung dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, Chung đã chủ động tố giác, cung cấp thông tin về việc một số lái, phụ xe khách khác cũng thường sử dụng ma túy.

Công an TP.Lai Châu đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, thời gian qua, Ban Giám đốc công an tỉnh này đã chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy, cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn tội phạm từ bến xe. Từ đầu năm 2024, Công an tỉnh Lai Châu đã giao Phòng CSGT phối hợp với Công an TP.Lai Châu yêu cầu doanh nghiệp vận tải, lái xe ký cam kết về phòng, chống ma túy.

Công an Lai Châu đã ra quân nhiều đợt kiểm tra ma túy và nhắc nhở các doanh nghiệp quán triệt tài xế, phụ xe chấp hành. Tuy nhiên, Công an tỉnh Lai Châu đặt câu hỏi doanh nghiệp vận tải quản lý ra sao mà Chung đã dùng ma túy trong 7 tháng qua, hàng đêm sau khi sử dụng ma túy là lái xe chở khách.

Công an tỉnh Lai Châu cho hay, để đảm bảo an toàn giao thông thì vai trò của doanh nghiệp vận tải rất quan trọng. Công an tỉnh Lai Châu đề nghị các nhà xe cần quyết liệt hơn trong việc tuyển chọn, kiểm tra, nhắc nhở lái xe, phụ xe về trách nhiệm, đạo đức và ý thức tuân thủ pháp luật.