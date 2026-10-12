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    Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, dùng dao tấn công CSGT TP.HCM

    Hoàng Huy - Trần Kha
    Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên vi phạm ở mức kịch khung đã tăng ga bỏ chạy, sau đó dùng hung khí tấn công CSGT TP.HCM.

    Ngày 12.10, cơ quan chức năng cho biết Công an phường Diên Hồng (TP.HCM) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Anh Hào (21 tuổi, ở phường An Hội Tây, TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, dùng dao tấn công CSGT TP.HCM- Ảnh 1.

    Công an tạm giữ thanh niên say xỉn dùng dao chống người thi hành công vụ

    ẢNH: CAN

    Trước đó, vào khoảng 1 giờ 50 phút ngày 11.10, tổ công tác Đội CSGT Bàn Cờ (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) gồm thiếu tá Lâm Dương Khách (tổ trưởng) và đại úy Nguyễn Văn Đức đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng).

    Tại đây, tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Hào chạy xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

    Không chấp hành hiệu lệnh, Hào lập tức tăng ga phóng xe bỏ chạy. Khi đến trước số nhà 523 Tô Hiến Thành, do không làm chủ được tốc độ, Hào bị mất lái và ngã xuống đường. Sau cú ngã, người này vứt xe rồi leo lên vỉa hè chạy trốn.

    Khi thiếu tá Khách tiếp cận yêu cầu chấp hành kiểm tra, Hào bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong túi, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu của thiếu tá Khách gây thương tích.

    Ngay lập tức, 2 cán bộ CSGT cùng tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng đã phối hợp khống chế và bắt giữ đối tượng tại chỗ.

    Tại trụ sở công an, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Nguyễn Anh Hào ghi nhận mức vi phạm lên tới 0,608 mg/lít khí thở.

    Công an phường Diên Hồng nhận định, vụ việc cho thấy một vi phạm giao thông thông thường có thể dẫn đến hành vi phạm tội nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường kỷ cương, pháp luật. 

    Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng; mọi hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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