Tắm mỗi lần bao lâu là tốt nhất cho sức khỏe?

Tuy nhiên, tắm quá lâu có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe, đặc biệt là khi tắm bằng nước nóng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tắm quá lâu có thể gây ra một số tác hại với cơ thể, đặc biệt là da ẢNH: AI

Tắm quá lâu có thể khiến da bị mất đi độ ẩm tự nhiên, dẫn đến tình trạng khô da và kích ứng. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi lần chỉ nên tắm trong khoảng 10-15 phút. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để làm sạch cơ thể mà không gây tác hại cho da.

Nguyên nhân là tiếp xúc quá nhiều với nước, đặc biệt là nước nóng có thể làm trôi lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da trở nên khô và dễ bị viêm nhiễm. Việc tắm lâu cũng khiến dùng nhiều nước hơn và gây lãng phí.

Tắm nhanh có tốt?

Trong khi đó, tắm quá nhanh cũng không tốt. Tắm nhanh có lợi ích là tiết kiệm nước và thời gian. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để làm sạch cơ thể. Các vi khuẩn và bụi bẩn có thể vẫn còn lưu lại trên da, dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc các vấn đề về da khác.

Do đó, khoảng thời gian 10 đến 15 phút là đủ để làm sạch cơ thể. Nhiệt độ nước cũng là yếu tố quan trọng với sức khỏe. Nước quá nóng có thể làm mất độ ẩm của da, trong khi nước quá lạnh lại có thể gây co mạch máu. Vì vậy, nhiệt độ nước lý tưởng khi tắm là khoảng 37 độ C, tương đương với thân nhiệt.

Khi dùng các sản phẩm tắm gội, mọi người nên hạn chế các sản phẩm chứa hương liệu và các chất tẩy rửa mạnh. Chúng có thể làm mất độ ẩm và gây kích ứng da.

Để tắm đúng cách, mọi người cần bắt đầu bằng cách làm ướt tóc và da, sử dụng dầu gội để làm sạch tóc. Tiếp theo, dùng xà bông hay sữa tắm thoa lên cơ thể, tránh chà xát mạnh vì có thể gây kích ứng da. Sau đó, dùng nước để rửa trôi xà bông, sữa tắm và lau nhẹ cơ thể bằng khăn, theo Healthline.