Tắm nước lạnh và những tác động không ngờ với huyết áp

Tắm nước lạnh không chỉ giúp sảng khoái, nó còn ảnh hưởng đến huyết áp theo cách mà nhiều người không ngờ tới.

Bác sĩ Laura Campedelli, chuyên gia vật lý trị liệu tại Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ), cho biết khi tiếp xúc với nước lạnh, cơ thể phản ứng bằng cách co mạch máu ngoại vi để giữ ấm, khiến huyết áp, nhịp tim và nhịp thở tăng lên trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiệu ứng này thường chỉ kéo dài khoảng 4 phút, sau đó huyết áp sẽ trở lại mức bình thường, theo Verywell Health.

Tắm nước lạnh có thể có những tác động không ngờ tới huyết áp ẢNH: FREEPIK

Dù vậy, với người mắc bệnh tim, suy tim hoặc gặp vấn đề về tuần hoàn, những thay đổi đột ngột này có thể gây áp lực cho hệ tim mạch. Do đó, họ nên trao đổi với bác sĩ trước khi tắm nước lạnh.