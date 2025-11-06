Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe” do Báo Thanh Niên phối hợp cùng NAPAS, Mastercard, Payoo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Thường vụ Đoàn Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM tổ chức, các diễn giả sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm, cùng những câu chuyện thực tế đầy xúc động từ người thụ hưởng chương trình năm 2024 và cách để cộng đồng cùng chung tay lan tỏa hành trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” 2025.

Theo dõi chương trình tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm – Hành trình chủ động vì sức khỏe” cùng:

ThS.BS CKII Phan Tấn Thuận – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến BV Ung bướu TP.HCM

Nhà sáng tạo nội dung "Giang Ơi"

Chị Võ Thị Kim Tuyến – Người thụ hưởng chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2024”

Dẫn chương trình: Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A

Thời gian: 20 giờ 00 - 21 giờ 00, thứ Năm ngày 6.11.2025.

Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng: website thanhnien.vn, YouTube, TikTok, Fanpage Báo Thanh Niên; website: chamsechia.payoo.vn; Fanpage Payoo - Thanh toán mọi hóa đơn.