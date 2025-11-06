Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Sức khỏe

Live Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
06/11/2025 20:00 GMT+7

Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” 2025 giúp hàng ngàn phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tầm soát ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và xét nghiệm HPV miễn phí.

Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe” do Báo Thanh Niên phối hợp cùng NAPAS, Mastercard, Payoo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Thường vụ Đoàn Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM tổ chức, các diễn giả sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm, cùng những câu chuyện thực tế đầy xúc động từ người thụ hưởng chương trình năm 2024 và cách để cộng đồng cùng chung tay lan tỏa hành trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” 2025.

Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe - Ảnh 1.

Theo dõi chương trình tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm – Hành trình chủ động vì sức khỏe” cùng:

  • ThS.BS CKII Phan Tấn Thuận – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến BV Ung bướu TP.HCM
  • Nhà sáng tạo nội dung "Giang Ơi"
  • Chị Võ Thị Kim Tuyến – Người thụ hưởng chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2024”
  • Dẫn chương trình: Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A

Thời gian: 20 giờ 00 - 21 giờ 00, thứ Năm ngày 6.11.2025.

Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng: website thanhnien.vn, YouTube, TikTok, Fanpage Báo Thanh Niên; website: chamsechia.payoo.vn; Fanpage Payoo - Thanh toán mọi hóa đơn.

Nhằm tổng kết chương trình an sinh xã hội 'Chạm sẻ chia, Trao hy vọng' do Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Công ty Công nghệ Thanh toán Toàn cầu Mastercard và Trung gian thanh toán Payoo phối hợp tổ chức Lễ trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư và tổ chức 'gian hàng 0 đồng' cho phụ nữ yếu thế tại Hà Nội và TP.HCM được diễn ra ngày 19.10.2024.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
