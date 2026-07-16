Tầm soát ung thư vú bằng siêu âm 3D, có gặp khó khi đã đặt túi ngực?

Ung thư vú ngày càng trẻ hóa

Ngày 16.7, tại thành phố Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn tổ chức hội thảo với chủ đề "Bước tiến mới trong nâng cao hiệu quả tầm soát ung thư vú", đồng thời công bố đưa vào vận hành Hệ thống siêu âm vú tự động 3D Invenia ABUS Prime.

Theo các số liệu được công bố tại hội thảo, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000 ca mắc mới và 10.000 ca tử vong do ung thư vú. Đây hiện là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và đang có xu hướng trẻ hóa.

Các chuyên gia nhận định, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, ung thư vú có tỷ lệ điều trị thành công rất cao, đồng thời giúp tăng khả năng bảo tồn tuyến vú. Vì vậy, việc tầm soát chủ động, chính xác và kịp thời được xem là yếu tố then chốt trong công tác phòng và điều trị căn bệnh này.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hồng Cúc, Chủ tịch Chi hội Chẩn đoán hình ảnh Vú Việt Nam, chia sẻ về tầm soát ung thư vú ẢNH: DUY TÂN

Cũng theo các chuyên gia, công nghệ siêu âm vú tự động 3D ABUS cho phép khảo sát toàn bộ mô vú một cách hệ thống, tái tạo hình ảnh 3 chiều với độ phân giải cao, từ đó tăng khả năng phát hiện tổn thương, đặc biệt ở phụ nữ có mô vú dày, nhóm đối tượng khá phổ biến tại châu Á. Công nghệ này góp phần khắc phục những hạn chế của phương pháp siêu âm cầm tay truyền thống và hỗ trợ bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Tuấn, cho biết Invenia ABUS Prime là một trong những công nghệ hiện đại trong lĩnh vực tầm soát ung thư vú hiện nay. Với chi phí phù hợp, hệ thống sẽ giúp nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn, có cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến để chủ động bảo vệ sức khỏe.

Đặt túi ngực khiến việc tầm soát ung thư vú phức tạp hơn

Chia sẻ tại hội thảo, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hồng Cúc, Chủ tịch Chi hội Chẩn đoán hình ảnh Vú Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhiệm vụ của dòng máy siêu âm 3D là tầm soát ung thư nên cần phân biệt rõ giữa siêu âm tầm soát và siêu âm chẩn đoán. Siêu âm tầm soát được áp dụng cho những người chưa có triệu chứng nhằm phát hiện sớm bất thường. Trong khi đó, siêu âm chẩn đoán được thực hiện khi đã phát hiện tổn thương hoặc nghi ngờ có khối u để đánh giá tính chất lành hay ác tính.

Ra mắt và vận hành Hệ thống siêu âm vú tự động 3D Invenia ABUS Prime tại Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn, thành phố Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Theo bác sĩ Cúc, siêu âm vú tự động 3D ABUS là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc tầm soát ung thư vú. Hiện nay, trong tầm soát ung thư vú, chụp nhũ ảnh vẫn là phương pháp đầu tiên nhờ khả năng phát hiện các tổn thương có vi vôi hóa. Tuy nhiên, với những trường hợp ung thư không có vôi hóa, đặc biệt ở phụ nữ có mô vú dày, nhũ ảnh có thể bỏ sót khoảng 30 - 40% trường hợp. Vì vậy, việc kết hợp siêu âm, nhất là siêu âm vú tự động 3D, sẽ giúp nâng cao hiệu quả phát hiện sớm bệnh.

Khác với siêu âm cầm tay truyền thống, hệ thống siêu âm vú tự động 3D ABUS tự động quét toàn bộ tuyến vú và lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên hệ thống để bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phân tích. Việc kết hợp đồng thời hình ảnh nhũ ảnh và siêu âm giúp tăng độ chính xác trong chẩn đoán, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào kỹ năng của người thực hiện.

Đối với phụ nữ đã đặt túi ngực, việc tầm soát ung thư vú vẫn có thể thực hiện nhưng mức độ chính xác phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo bác sĩ Cúc, nếu thời gian đặt túi ngực chưa lâu, việc chụp nhũ ảnh và siêu âm vẫn tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, khi túi ngực đã tồn tại trong thời gian dài, tình trạng xơ hóa và biến dạng túi có thể gây khó khăn cho việc khảo sát, khiến quá trình phát hiện tổn thương trở nên phức tạp hơn so với người không đặt túi ngực.