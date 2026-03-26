Hóc xương cá dài 3 cm xuyên vào đường mật... tưởng bị ung thư

Triệu chứng giống ung thư không ngờ… do hóc xương cá

Ngày 26.3, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ Khoa Nội soi vừa nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) lấy xương cá dài khoảng 3 cm xuyên qua thành dạ dày vào đường mật của một bệnh nhân. Đây là ca hóc xương cá di chuyển rất hy hữu, biến chứng gây gián đoạn dòng chảy của mật, viêm đường mật, đau bụng kéo dài… thậm chí khiến bệnh nhân lo âu khi nghi ngờ bị ung thư.

Đoạn xương cá được lấy ra khỏi người bệnh nhân Ảnh: Đ.T

Trước đó, bệnh nhân D.N.H.Đ (45 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm vàng da, vàng mắt. Anh Đ. cho biết tình trạng đau bụng này đã kéo dài nhiều tháng, khám nhiều nơi không khỏi. Đáng lo ngại hơn, các triệu chứng bệnh nhân gặp phải rất giống với các dấu hiệu của các bệnh nghiêm trọng như ung thư gan, ung thư đường mật, ung thư túi mật…

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng giãn đường mật trong gan, bất thường đường mật vùng rốn gan, chít hẹp đường mật 2 nhánh gan đến ống gan chung.

Điều bất ngờ là hình ảnh CT - Scanner có cản quang ghi nhận bệnh nhân có một dị vật dài khoảng 3 cm nằm ở vùng rốn gan, nghi ngờ là nguyên nhân gây tắc mật.

Sau hội chẩn, ê kíp quyết định thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để khảo sát và can thiệp lấy dị vật. Các bác sĩ đã phát hiện ống gan chung của bệnh nhân có xương cá đâm từ ngoài vào, phía trên tạo sỏi kẹt ngay xương. Ngay sau đó, các bác sĩ đã dùng kìm lấy dị vật là xương cá dài khoảng 3 cm thành công dưới hướng dẫn ống soi Spyglass; đồng thời đặt một stent vào nhánh gan phải giúp giải phóng tắc nghẽn đường mật. Sau 2 giờ thủ thuật bệnh nhân an toàn được chuyển Khoa Ngoại Tổng hợp theo dõi và điều trị. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng đau bụng cải thiện rõ rệt.

Trường hợp cực kỳ hiếm gặp

Chia sẻ thêm về ca cấp cứu trên, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Nam, Phó trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết hóc xương là một tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Phần lớn dị vật đi qua đường tiêu hóa một cách vô hại và được đào thải ra ngoài theo phân. Trong khi đó, thủng đường tiêu hóa do dị vật nuốt phải rất hiếm gặp và thường được quan sát thấy nhất ở vùng hồi manh tràng và trực tràng sigma.

Tuy nhiên, việc dị vật di chuyển phải đến gan như trường hợp của bệnh nhân Đ. là cực kỳ hiếm gặp và rất ít trường hợp được báo cáo trong y văn cho đến nay.

Ê kíp tiến hành lấy dị vật cho bệnh nhân Ảnh: Đ.T

Theo bác sĩ Nam, dị vật có thể đến gan bằng một trong các con đường: xuyên trực tiếp qua thành bụng, di chuyển từ đường tiêu hóa. Sự di chuyển của dị vật thường không có triệu chứng hoặc có thể là nguyên nhân gây đau bụng cấp tính. Trường hợp trên, bệnh nhân có thể không nhớ việc nuốt phải dị vật; các triệu chứng có thể thay đổi từ 1 tuần đến 1 năm, dẫn đến việc chẩn đoán trở nên khó khăn.

Cũng theo bác sĩ Nam, các dị vật đường tiêu hóa như tăm, xương cá hoặc vật sắc nhọn có nguy cơ đâm thủng ống tiêu hóa có thể gây biến chứng nghiêm trọng như áp xe, viêm phúc mạc nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Trong trường hợp bệnh nhân Đ., dị vật còn gây tắc đường mật, nếu không can thiệp sớm có nguy cơ gây giãn đường mật, tổn thương tế bào gan và xơ gan thứ phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng trong ăn uống, đặc biệt khi sử dụng các thực phẩm có xương nhỏ, sắc nhọn; đồng thời nên đến cơ sở y tế sớm khi có các triệu chứng bất thường.