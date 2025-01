Trước khi những thông tin nóng hổi và câu chuyện thời sự của báo in Thanh Niên đến với độc giả khắp cả nước, những tờ báo phải trải qua một công đoạn quan trọng tại nhà in Nguyễn Minh Hoàng (trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TP.HCM).

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, các đội in phải làm việc tập trung cao độ ẢNH: NGUYỄN ANH

Công việc ở đây hầu như các nhân viên đã thuộc nằm lòng các công đoạn, bởi tiếng ồn ào của các máy in công suất lớn lấn át cả những tiếng chuyện trò của công nhân. Họ chỉ giao tiếp với nhau bằng ký hiệu, vì dù có nói lớn tiếng cũng chẳng thể nghe rõ. Ai nấy đều hoàn thành công đoạn của mình và phối hợp nhịp nhàng với nhau cho đến khi những chồng báo ra đời.

Theo chia sẻ của anh Tạ Quang Cường, nhân viên nhà in sẽ làm việc từ 18 giờ đến hơn 2 giờ sáng hằng ngày. Đội in báo thường làm việc với thời gian hơi "trái ngược", đi đi về về lúc rạng sáng nên đôi khi lúc không tránh được những chuyện không hay trên đường.

Tâm sự ngày cận tết: Nghề in báo và lần gặp cướp lúc rạng sáng

Trò chuyện cùng anh Tạ Quang Cường (Phó trưởng phòng sản xuất báo của nhà in), anh cho biết trong thời điểm trước Tết Nguyên đán hằng năm, các đội in phải làm việc tập trung cao độ để chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết, vì nếu có sai sót gì thì rất khó để sửa chữa và quay lại toàn bộ quy trình.

"Nghề in là một nghề rất hãnh diện, đặc biệt là in báo. Đội in báo 11 người ở đây rất đoàn kết, gắn bó cùng xưởng in Nguyễn Minh Hoàng cũng gần 40 năm.

Tờ báo in làm cho con người gần gũi hơn, từng câu từng chữ chúng ta sẽ đọc và thấm theo" - Anh Cường chia sẻ.

Những tờ báo in đầu tiên hoàn thiện lúc hơn 1 giờ sáng ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngoài in báo, đặc biệt là vào những ngày cuối năm, tại xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng còn có rất nhiều ấn phẩm khác như sách hay lịch tết.

Nghề in báo là một nghề vất vả, đi sớm về khuya, bởi nhịp sống của người làm nghề luôn gắn chặt với thời gian biểu khắc nghiệt. Không ít lần, những người thợ in phải đón tết muộn, khi những trang báo đặc biệt mừng xuân vừa hoàn thành. Thế nhưng theo năm tháng, họ vẫn luôn gắn bó với nghề in ấn, vẫn cảm thấy tự hào khi góp phần tạo nên những trang báo in gửi đến độc giả trên khắp cả nước.