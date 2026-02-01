Tấm 'vé vớt' kỳ diệu và hành trình trở thành phi hành gia của Phạm Tuân

Ngày 31.1, trong khuôn khổ Tết Quân dân TP.Cần Thơ năm 2026, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng tuổi trẻ thành phố với chủ đề "Khát vọng vươn cao – tiến vào kỷ nguyên mới". Một trong những khách mời đặc biệt của chương trình là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động Phạm Tuân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).

Anh hùng Phạm Tuân - người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, góp phần đưa hình ảnh Tổ quốc Việt Nam ra xa trong không gian, đã chia sẻ nhiều điều thú vị về "chuyện nghề" của với hàng trăm đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người dân tham dự chương trình.

Anh hùng Phạm Tuân (thứ 2 từ trái qua) cùng các khách mời chia sẻ tại chương trình giao lưu ẢNH: THANH DUY

Anh hùng Phạm Tuân cho biết ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình, tại một vùng thuần nông trồng lúa. Hơn 60 năm trước, ông thi tuyển quân sự nhưng không trúng tuyển ngành phi công. Vì vậy, ông rẽ sang hướng học thợ máy, sửa chữa máy bay. "Trong quá trình đó, phi công lại trượt bay nhiều quá, thành ra thiếu phi công chiến đấu. Nên người ta tuyển lại những anh thợ máy đi bay. Tôi may mắn là 1 trong 10 người được trở thành phi công", Anh hùng Phạm Tuân kể.

Đến bước ngoặt phi công vũ trụ, Anh hùng Phạm Tuân cũng không nằm trong danh sách được tuyển ngay từ đầu. Bởi khi lục lại lý lịch thi tuyển, người ta thấy ông bị rối loạn nhịp tim nên không thể tuyển. Song, bấy giờ lại có yêu cầu là tuyển 4 phi công Việt Nam sang Liên Xô (để sau đó chọn lại 2 - PV). Nhưng vì lý do nào đó nước ta chỉ chọn được 3, thiếu mất 1 người.

Anh hùng Phạm Tuân kể về "chuyện nghề" của mình với thế hệ trẻ ẢNH: THANH DUY

"Bấy giờ tôi đang học bên Liên Xô. Thấy vậy, người ta bảo đằng nào vào cũng loại, thôi tôi vào cho đủ chỗ. Nhưng sau nửa tháng tuyển thì người ta không chọn người phía Việt Nam định chọn, mà người ta lại gọi tôi. Thế là tôi lại may mắn trúng tuyển. Số phận như thế nào đó đã đưa tôi từ anh thợ máy, anh phi công, rồi lên bay phi công vũ trụ. Trong khi đó đa số thì ngược lại, phi công không được thì mới đi xuống học thợ máy hoặc học thứ này thứ khác", Anh hùng Phạm Tuân nhớ lại.

Phạm Tuân - Anh hùng bắn rơi máy bay B52

Anh hùng Phạm Tuân nhập ngũ từ năm 1965, sang Liên Xô học bay đến năm 1967 thì tốt nghiệp, sau đó về nước tham gia chiến đấu hết chiến tranh. Ông kể tiếp với sự tự hào: "Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972, tôi là 1 trong 10 phi công tham gia chiến đấu và bắn rơi B52 của Mỹ, được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất. Năm 1980, khi tôi bay vào vũ trụ thành công đã được tuyên dương danh hiệu này lần thứ 2, đồng thời được Nhà nước Liên Xô tặng thưởng Huân chương Anh hùng".

Chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân ẢNH: THANH DUY

Nhìn lại nhiệm vụ đặc biệt của mình, Anh hùng Phạm Tuân cũng gặp không ít cam go, thậm chí là đối mặt với lằn ranh sinh - tử cận kề. Nhưng vượt lên tất cả, ông vẫn hoàn hoàn xuất sắc những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. "Chính tình yêu quê hương, đất nước hun đúc cho tôi một ý chí, quyết tâm, không sợ bất cứ một thử thách nào. Khi chúng ta yêu gia đình, làng xóm, quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình thì đó chính là tình yêu Tổ quốc. Nếu kẻ thù động chạm đến những điều thiêng liêng này thì chắc chắn ý chí con người sẽ vượt lên", ông chia sẻ.

Tại buổi giao lưu, Anh hùng Phạm Tuân cho biết, đến nay sau gần 20 năm về hưu, ông rất bất ngờ với những tình cảm, sự trân trọng của những bạn trẻ dành cho mình vẫn rất nồng ấm. "Là một người chiến sĩ đã nhiều năm tham gia chiến đấu đã về hưu rất lâu, nay khi trở lại, tôi vẫn nhận được sự quan tâm, tình cảm hết sức tốt đẹp từ các bạn trẻ. Tôi nghĩ đây là điều vô cùng ý nghĩa với những người lính bộ đội cụ Hồ trong thời bình", Anh hùng Phạm Tuân bày tỏ.