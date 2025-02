Tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok để 'đu trend'

Ngày 27.2, Công an xã Trà Tập (H.Nam Trà My) cho biết Chủ tịch UBND H.Nam Trà My vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với H.V.C (19 tuổi, ở xã Trà Tập) vì hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội TikTok.

Trước đó, vào ngày 12.2, C. là một trong số các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

H.V.C. làm việc với cơ quan chức năng ẢNH: NAM THỊNH

Tuy nhiên, do ham vui và thiếu hiểu biết pháp luật, C. đăng tải lên tài khoản TikTok của mình với nội dung "mới ngày đầu đã được các anh thăm hỏi", kèm theo hình ảnh bản thân mặc quân phục với khuôn mặt bị bầm (C. sử dụng phần mềm của TikTok để làm biến đổi khuôn mặt).

Hành vi đăng thông tin không đúng sự thật này làm ảnh hưởng đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Đơn vị nhận quân đã trả C. về địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Trà Tập tiếp nhận sự việc và làm việc với C. Tại cơ quan công an, C. thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Sau khi được cơ quan công an phân tích và hướng dẫn, C. nhận thức được hành vi sai phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng sai phạm và viết bài đính chính đăng lên trang TikTok cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo công dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội; đặc biệt các bạn trẻ cần tỉnh táo, không vì phút bồng bột nhất thời mà đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội để "đu trend" hay mua vui.