Tân Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới

Ngày 3.8, Đảng ủy UBND thành phố Huế đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc chỉ định ông Lê Trí Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Trí Thanh (giữa) phát biểu tại hội nghị ngày 3.8 ẢNH: LÊ THỌ

Kiểm tra và chỉ đạo "nóng" tại một số công trình, dự án trọng điểm

Trước đó, ngay sau khi được Trung ương điều động và được HĐND thành phố Huế bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Trí Thanh đã có các hoạt động kiểm tra và chỉ đạo "nóng" tại một số công trình, dự án trọng điểm.

Cụ thể, chiều ngày 1.8, ông Lê Trí Thanh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố như dự án VSIP Huế, cảng Chân Mây, đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài, đường Bà Triệu và đường Vành đai 3.

Sau khi nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc của các dự án, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế; tạo động lực thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn tới. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; đôn đốc tiến độ các dự án quy mô lớn, các công trình tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

"Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, các dự án tạo năng lực mới và các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút các dự án thứ cấp, nhất là các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch và công nghiệp chế biến, chế tạo...", ông Thanh nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

"Các đơn vị phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phấn đấu hoàn thành các hạng mục đúng hoặc vượt tiến độ theo kế hoạch, sớm đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố", ông Thanh yêu cầu.

Ông Lê Trí Thanh (đứng giữa) kiểm tra dự án Trường dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - THCS A Lưới 3 và A Lưới 4 ẢNH: HOÀNG MINH HIẾU

Sáng ngày 1.8, tân Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã có chuyến kiểm tra tình hình thi công các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS A Lưới 3 và A Lưới 4 để rà soát toàn bộ tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2026 - 2027. Sau khi kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn về nhân lực thi công, ông Thanh yêu cầu quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30.8 để học sinh bước vào năm học mới.

Trước đó, sáng 31.7, ông Lê Trí Thanh cũng đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của UBND thành phố Huế, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho công tác điều hành trong tháng 8 và quý 3, xem đây là giai đoạn then chốt để tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.