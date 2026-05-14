Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 'chưa từng nghĩ một ngày mình trở thành bác sĩ'

Ngày 14.5, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt giữ chức vụ giám đốc bệnh viện này. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 24.4.2026.

Phát biểu sau khi trao quyết định, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao năng lực bác sĩ Phạm Thanh Việt. Ông được đào tạo bài bản, nhiều năm công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý. Từ tháng 8.2025, bác sĩ Việt phụ trách điều hành bệnh viện và đã thể hiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh quản lý, tinh thần đoàn kết, được tập thể tín nhiệm cao.

Bộ Y tế tin tưởng với năng lực của bác sĩ Phạm Thanh Việt cùng truyền thống, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng đề nghị Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho bác sĩ Phạm Thanh Việt ẢNH: B.V

Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy thông minh kiểu mẫu

"Từ một cậu học sinh lớn lên ở vùng hải đảo xa xôi, cách trở với đất liền (đặc khu Phú Quốc - PV), tôi chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng cuộc đời có những nấc thang và sau đó tôi trở thành bác sĩ", bác sĩ Phạm Thanh Việt chia sẻ khi nhận nhiệm vụ.

Sau khi tốt nghiệp ra trường gần 30 năm trước, ông được gắn bó với Bệnh viện Chợ Rẫy - một môi trường lớn của ngành y tế. Chính nơi đây đã cho ông nghề nghiệp, cho ông cơ hội trưởng thành. Từ một bác sĩ chuyên môn đến giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó giám đốc quản lý, điều hành và trở thành Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Trong gần 30 năm công tác tại bệnh viện, tôi may mắn được làm việc cùng những người thầy tận tụy, những đồng nghiệp đầy trách nhiệm và giàu y đức. Chính tinh thần nhân văn, học hỏi không ngừng và sự tận tâm với người bệnh đã tạo nên sức mạnh của Bệnh viện Chợ Rẫy hôm nay", bác sĩ Phạm Thanh Việt nói.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: DUY TÍNH/B.V

Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tập trung xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh. Bệnh viện Chợ Rẫy đã được đưa vào chương trình chuyển đổi số của ngành y tế và quyết tâm đến năm 2030 trở thành bệnh viện thông minh kiểu mẫu để triển khai rộng trong cả nước.

Bệnh viện cũng sẽ tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và khám chữa bệnh nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới đạt chuẩn khu vực và quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Song song đó, bệnh viện tiếp tục tăng cường đào tạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực y tế cho các tỉnh, thành khu vực phía nam. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, hiện đại, nghĩa tình, lấy người bệnh làm trung tâm.

Đặc biệt, trong năm nay, bệnh viện quyết tâm đưa cơ sở 2 (dự án Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2 tại TP.HCM do Bộ Y tế giao Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách) đi vào hoạt động hiệu quả. Đồng thời, nỗ lực rút ngắn tối đa thời gian triển khai cơ sở mới theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế để sớm phục vụ người dân.

Trung tâm y tế hàng đầu khu vực phía nam

Trước đó, trong phần phát biểu, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, trung tâm y tế hàng đầu khu vực phía nam với hơn 125 năm hình thành và phát triển. Bệnh viện giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt tại khu vực phía nam và Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật uy tín. Bệnh viện đã được Đảng, Nhà nước trao nhiều phần thưởng cao quý.

Hiện bệnh viện có hơn 3.200 giường bệnh, gần 4.300 cán bộ, viên chức, người lao động; trong đó có khoảng 840 bác sĩ, 13 giáo sư - phó giáo sư cùng hàng trăm tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần khẳng định vị thế chuyên môn của bệnh viện.

"Có thể khẳng định, nguồn lực quý giá nhất của ngành y tế là đội ngũ nhân lực y bác sĩ. Chợ Rẫy không chỉ là nơi điều trị chuyên sâu mà còn là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ cán bộ y tế, trong đó có những người đã giữ trọng trách tại Bộ Y tế", Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Ngoài ra, mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận gần 2 triệu lượt khám, hơn 143.000 ca điều trị nội trú và khoảng 45.000 ca phẫu thuật, với hơn 30% là ca đặc biệt, đòi hỏi kỹ thuật cao. Bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân quốc tế đến khám và điều trị.

Bệnh viện Chợ Rẫy là trung tâm y tế hàng đầu khu vực phía nam, mỗi năm tiếp nhận gần 2 triệu lượt khám chữa bệnh ẢNH: B.V

Sau đại dịch Covid-19, ngành y tế và bệnh viện đối mặt nhiều khó khăn như thiếu thuốc, vật tư y tế và áp lực tinh thần. Tuy nhiên, tập thể bệnh viện đã vượt qua, giữ vững chất lượng điều trị và uy tín chuyên môn.

Theo bà Đào Hồng Lan, ngành y tế đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ: nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển trung tâm chuyên sâu, chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử và mô hình bệnh viện thông minh.

Và Bộ Y tế cũng đang tháo gỡ nhiều khó khăn để triển khai các dự án mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện, trong đó có các cơ sở mới tại cửa ngõ TP.HCM nhằm giảm tải và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.