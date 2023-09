Tân Phú - niềm tự hào của tôi

Lớp kế tiếp là dãy dài vệt cỏ đuôi chồn cố sức vươn những cụm bông lên cao vút. Vượt xa cái thân thể mỏng manh cố hữu, chúng thách thức cơn nắng nóng. Thỉnh thoảng, vài con gió lướt qua kéo những túm bông dập dờn như lượn sóng. Khắc khoải nét mềm mại và dễ chịu như chính cái màu hồng đang khoác trên mình, song sức quyến rũ đó không đủ để người ta nán lại lâu, bởi cái oi bức và nắng gắt tháng ba của bầu trời trưa Đông Nam bộ.

Công viên Suối Mơ Lò Văn Hợp

Cỏ làm bạn, làm quên đi những bụi mù hay sình lầy con đường quê. Cỏ làm người ta phấn chấn hơn để bước tiếp, giúp người ta trở nên gần gũi với thiên nhiên. Cỏ mang trong mình một sức sống mãnh liệt. Trải qua nhiều ngày hạn cháy khô thân thể, trải qua nhiều lần người ta dùng thuốc hóa học dội thẳng vào người, cỏ vẫn đứng đó, kiêu hãnh và mỉm cười. Chỉ cần một cơn mưa nặng hạt, những đám cỏ mần trầu sẽ mơn mởn xanh, từng cụm cỏ đuôi chồn non sẽ đua nhau mọc tua tủa. Ý chí vươn lên kiên cường của cỏ như chính những con người đã và đang sống ở mảnh đất Tân Phú này.

Được thành lập vào năm 1991, huyện miền núi Tân Phú thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai với đa phần người dân thuộc diện hộ nghèo. Các trục đường huyết mạch liên xã khi ấy chủ yếu được san đất tạm bợ. Mưa thì sình ngập quá nửa bánh xe, ngày nắng bụi đất bazan phủ đỏ cả những mái nhà tranh ven đường. Hiếm hoi lắm mới bắt gặp một ngôi nhà xây kiên cố tô tường, quét vôi. Đa phần trong sinh hoạt, mọi người sử dụng đèn dầu thắp sáng và nước giếng đào trong ăn uống, tắm rửa. Học sinh đi bộ 5-7 cây số trong tư thế quần xắn quá đầu gối để đến trường. Muốn học cấp 3 lại khăn gói qua trọ huyện bạn (Định Quán) vì huyện nhà chưa có trường THPT.

Sinh ra, lớn lên và đang góp sức xây dựng mảnh đất Tân Phú này. Tôi đã chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của huyện nhà sau hơn 30 năm phát triển. Hệ thống giao thông liên xã đã được nâng cấp thành những con đường nhựa khang trang cùng ánh đèn cao áp sáng rực mỗi đêm. Các tuyến đường liên ấp gần như bê tông hóa hoàn chỉnh. Tỉ lệ các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt đã tiến đến ngưỡng 100%. Bệnh viện tuyến huyện được xây dựng kiên cố 4 tầng cùng với đội ngũ y, bác sĩ ngày càng có chuyên môn cao. Ở mỗi xã có đầy đủ hệ thống giáo dục từ mầm non đến THCS, trạm y tế tuyến xã đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa các bệnh thông thường. Hệ thống trường THPT, trung tâm GDTX và cả trường nghề cũng được xây dựng hoàn chỉnh.

Bộ mặt phát triển của huyện Tân Phú giờ đây còn được tô điểm thêm những điểm nhấn từ nhiều lĩnh vực.



Tiêu biểu là dự án khu công nghiệp Tân Phú đã đi vào hoạt động và ngày càng thu hút thêm vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khung cảnh vắng vẻ, heo hút được thay thế bởi những dòng xe tấp nập xuôi ngược lắm khi tắc cả đường mỗi giờ tan tầm. Hệ thống đèn xanh, đỏ ngày một nhiều như minh chứng cho sự phồn vinh nơi đây. Cũng nhờ dự án khu công nghiệp mà thu nhập của đa phần người dân tăng lên đáng kể. Dãy nhà tường kiên cố san sát. Xe cộ rộn ràng khắp các nẻo đường. Khu công nghiệp Tân Phú đang trên đà mở rộng quy mô hứa hẹn mang lại sự phát triển rực rỡ hơn nữa.

Sầu riêng đang nổi lên với biệt danh cây trồng tiền tỉ Lò Văn Hợp

Trong lĩnh vực nông, ngư nghiệp, cùng với sự phát triển về năng suất, chất lượng của các loại cây trồng đặc trưng như bưởi da xanh, làng sen Phú Điền…, sầu riêng đang nổi lên với biệt danh cây trồng tiền tỉ. Một trong số đó phải kể đến HTX sầu riêng Phú An được cấp chứng nhận VietGAP. Đến với Phú An là cảnh bạt ngàn sầu riêng cùng với những tấp nập container neo đậu chờ đến lượt vận chuyển quả đi khắp các tỉnh thành và xuất khẩu. Có lẽ thương con người cần cù, chịu khó mà mảnh đất này đã phóng khoáng ban tặng chất đất hơn hẳn các vùng khác. Ước tính năng suất sầu riêng Phú An đạt 15-20 tấn/héc ta/năm (các vùng khác năng suất chỉ 10-12 tấn/héc ta/năm). Không dừng lại ở đó, Phú An còn tiến đến hình thành tour du lịch tham quan vườn trái cây sầu riêng, dâu xiêm đặc sản của vùng. Điều đó không khó lý giải nhà cửa kiên cố, cầu ký mái Thái mọc lên ngày một nhiều ở đây.



Về phát triển du lịch, rừng quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới năm 2001 đã trở nên quen thuộc với lượng khách ổn định và ngày một tăng cả trong nước lẫn quốc tế. Đến với Tân Phú còn bắt gặp nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như: hồ Đa Tôn, làng sen đá chữ thập Phú Điền, khu hang động dung nham núi lửa Hang Dơi… Đặc biệt, khu du lịch bán nhân tạo Suối Mơ đang dần trở nên nổi tiếng và thu hút khách du lịch ngày một đông. Nơi đây có hồ nước tự nhiên trong vắt nhìn rõ đến tận đáy, kết hợp bãi biển nhân tạo, các trò chơi dưới nước cùng các dịch vụ cắm trại dưới cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp đã tạo nên những nét riêng đặc biệt cuốn hút. (Hình minh hoạ: Một góc công viên Suối Mơ)



Con người Tân Phú không những dễ mến mà còn chịu khó và chăm chỉ nên mảnh đất này cũng sản sinh ra những hiền tài nổi bật. Trong số đó, đã có nhiều học sinh đọat giải cấp quốc gia các kỳ thi giải toán bằng tiếng Anh, Olympic tiếng Anh (IOM) trên internet, một cá nhân được tuyên dương trong chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến "Khát vọng bình yên" do Bộ Công an tổ chức... Và đặc biệt, xã Đắk-Lua, huyện Tân Phú đã đóng góp một tấm huy chương vàng đầu tiên môn Kun Bokator tại SEA Games 32 (diễn ra tại Campuchia) cho đoàn thể thao Việt Nam.

Có thể Tân Phú chưa thể so sánh được với những địa phương khác về tầm vóc phát triển, nhưng với xuất phát điểm quá thấp, thành quả đã đạt được đủ để thấy sự kiên cường và mạnh mẽ của con người nơi đây, để rồi tôi luôn cảm thấy tự hào và yêu mến quê hương mình thêm hơn. Có những lần trọ học xa nhà, tình yêu ấy chất chứa thành nỗi nhớ da diết được góp tụ thành những vần thơ cảm xúc:

Tân Phú ta ơi lâu lắm rồi!

Chẳng ngồi trên đất, chẳng kề môi,

Đường thưa biêng biếc đan cây cỏ,

Đồng vắng mênh mang bện núi đồi.

Thân thể đủ đầy nơi rộn rịp,

Cõi lòng thiếu thốn chốn xa xôi,

Ai về nơi ấy xin cho gởi,

Nỗi nhớ vô bờ đất mẹ ơi! (2013- Nhớ quê)