Tân sinh viên chật vật tìm nhà trọ giữa Hà Nội đắt đỏ

Phòng nhỏ, giá cao, dịch vụ đắt đỏ

Ngay từ đầu tháng 9, nhiều con phố quanh các trường đại học lớn ở Hà Nội như Nguyễn Trãi, Chùa Láng, Cầu Giấy… chật kín cảnh phụ huynh và sinh viên tay xách nách mang, tất tả tìm nhà trọ.

Theo quy luật hàng năm, lúc này là thời điểm giá thuê phòng trọ "leo thang", tạo thêm gánh nặng trên hành trình nhập học của các tân sinh viên.

Một phòng trọ ở trung tâm P.Cầu Giấy có giá thuê 6 triệu đồng/tháng ẢNH: PHƯƠNG UYÊN - HỒNG NGỌC

Nguyễn Minh Trang, tân sinh viên Trường đại học Hà Nội, đã dành gần 1 tháng để tìm phòng trọ nhưng vẫn chưa ưng ý.

"Có phòng chỉ khoảng 15 m² mà giá tới 3,5 triệu đồng/tháng, chưa kể điện nước. Phòng khép kín thì đẹp hơn nhưng giá vượt quá 4 triệu đồng, vượt khả năng của gia đình. Một số chỗ rẻ hơn thì lại quá xa, mỗi ngày phải đi xe buýt gần tiếng đồng hồ. Em thấy áp lực lắm vì bố mẹ ở quê làm nông, tiền trọ đã chiếm phần lớn chi phí gia đình gửi lên", Trang chia sẻ.

Ngoài tiền thuê, Trang cho biết, phí dịch vụ đi kèm cũng cao ngất ngưởng: điện 4.000 - 4.500 đồng/kWh, nước 30.000 - 35.000 đồng/m³, tiền internet khoảng 100.000 đồng/tháng, vệ sinh 50.000 - 70.000 đồng, gửi xe 100.000 - 150.000 đồng... Cộng lại, riêng phí dịch vụ cũng lên tới gần 1 triệu đồng/tháng.

Khảo sát tại các khu vực đông sinh viên như ở P.Cầu Giấy, P.Hai Bà Trưng cho thấy, giá nhà trọ khép kín hiện dao động 2,5 - 5 triệu đồng/tháng. Khu vực sát cổng trường, giá thuê lên tới 5 - 6 triệu đồng/tháng, cao hơn năm ngoái 500.000 - 1 triệu đồng/tháng. So với thu nhập trung bình ở nông thôn, khoản chi này là gánh nặng đáng kể.

Tờ rơi giới thiệu nhà trọ dán gần trường đại học ở P.Thanh Xuân ẢNH: PHƯƠNG UYÊN - HỒNG NGỌC

Để giảm chi phí, nhiều sinh viên buộc phải chọn giải pháp ở ghép. Nguyễn Hồng Hạnh, tân sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), thuê phòng 25 m² cùng 2 bạn nữa với giá 4,5 triệu đồng/phòng/tháng. Mỗi tháng chia ra khoảng 1,5 triệu đồng/người, chưa tính điện nước. Ở ghép tiết kiệm được chi phí nhưng bất tiện cũng không ít.

"Phòng nhỏ mà 3 đứa ở chung nên khá chật, quần áo, đồ dùng chất kín. Nhiều hôm muốn học bài cũng khó tập trung vì người này cần ngủ, người kia cần gọi điện. Nhưng biết sao được, vì nếu thuê riêng, mỗi tháng phải tốn 4 - 5 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình em", Hạnh cho hay.

Ở ghép giúp san sẻ tài chính nhưng thực sự chỉ là giải pháp tình thế. Việc sống chung trong không gian chật hẹp dễ phát sinh mâu thuẫn, thiếu riêng tư và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập.

Tân sinh viên 'cắn răng' thuê hộp ngủ dù biết thiếu an toàn, bí bách

Cung không đủ cầu, giá thuê càng khó hạ

Trong bối cảnh giá thuê trọ ngoài tăng cao, ký túc xá (KTX) là lựa chọn được nhiều tân sinh viên mong muốn vì chi phí rẻ và an ninh đảm bảo. Tuy nhiên, số lượng chỗ ở trong KTX tại Hà Nội chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế.

Do kinh phí hạn hẹp, Nguyễn Hồng Hạnh ở ghép với 2 bạn trong căn phòng trọ chật hẹp ẢNH: UYÊN NGỌC

Học viện Ngoại giao năm 2025 tuyển hơn 2.200 sinh viên, nhưng chỉ có 80 chỗ ở KTX tại nhà C và E (67 Chùa Láng). Phòng 57 m², đầy đủ tiện nghi, giá thuê 1,3 - 2 triệu đồng/tháng/người chưa gồm điện nước.

Đại học Quốc gia Hà Nội đón hơn 20.000 tân sinh viên, song chỉ có khoảng 6.000 chỗ ở, trong đó ưu tiên cho năm nhất khoảng 1.700 chỗ. 3 KTX lớn của trường này ở Mễ Trì, Trường đại học Ngoại ngữ và Mỹ Đình không thể đáp ứng hết nhu cầu. Như vậy, chưa tới 10% tân sinh viên có cơ hội được ở KTX, còn lại phải thuê ngoài với chi phí cao.

Chi phí ở KTX chỉ 200.000 - 600.000 đồng/tháng, rẻ hơn nhiều so với nhà trọ tư nhân. Nhưng việc ở ghép 4 - 8 người/phòng lại gây bất tiện, đặc biệt với những sinh viên cần không gian học tập yên tĩnh. Một số trường đã giới thiệu cho sinh viên nhà trọ uy tín qua ứng dụng, như app OneVNU, song đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa thể giải quyết triệt để nhu cầu về chỗ ở của sinh viên.

Trong khi đó, thị trường nhà trọ bên ngoài gần như "thả nổi". Giá thuê, điện nước và dịch vụ đều do chủ nhà tự quyết. Vào mùa tựu trường, nhu cầu tăng mạnh khiến cán cân cung - cầu nghiêng hẳn về phía người cho thuê.

Bà Nguyễn Thị Hồng, chủ một khu trọ gần Trường đại học Hà Nội, lý giải: "Tiền điện, nước, vệ sinh đều cao hơn, nếu không tăng thì chúng tôi cũng không kham nổi. Đầu tháng 9, phòng nào cũng kín ngay sau khi đăng tin, có khi một phòng vừa trả sáng nay, chiều đã có người đặt cọc. Chính vì vậy, giữ nguyên giá như năm trước gần như không thể".

Khó khăn về chỗ ở không chỉ tác động đến kinh tế gia đình mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và chất lượng học tập, mà để giải quyết bài toán chỗ ở, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực cá nhân của sinh viên và gia đình. Việc mở rộng hệ thống KTX, minh bạch hóa giá điện nước, khuyến khích phát triển các khu nhà trọ giá rẻ, chất lượng ổn định là điều cần được tính đến.

Nhà trọ là nhu cầu thiết yếu gắn liền với hành trình học tập của các cử nhân tương lai. Rất cần một chiến lược dài hạn, đồng bộ từ Nhà nước, nhà trường đến xã hội, để hành trình vào đại học của mỗi bạn trẻ bắt đầu bằng sự an tâm, thay vì loay hoay với bài toán chỗ ở từ những ngày đầu nhập học.