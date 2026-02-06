Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Tân Sơn Nhất đón khách đông kỷ lục Tết 2026, ngày nào cao điểm nhất?

06/02/2026 16:53 GMT+7

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến xác lập kỷ lục dịp Tết Nguyên đán 2026 khi ngày cao điểm nhất có tới 1.025 chuyến bay khai thác, tương ứng cứ hơn 1 phút sẽ có một chuyến bay cất/hạ cánh.

Thông tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dự kiến dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (14.2 - 22.2), trung bình mỗi ngày có 940 chuyến bay được khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 25% so với lịch bay hiện tại. Tương ứng mỗi ngày, sân bay phục vụ trung bình khoảng 145.000 hành khách, tăng khoảng 20% so với lượng khách hiện tại (120.000 khách/ngày).

Tết Nguyên đán là mùa cao điểm nhất trong năm của ngành hàng không

Trong đó, ngày cao điểm nhất trước Tết dự kiến là 13 và 14.2 (tức 26, 27 tháng chạp) với 1.015 chuyến bay được khai thác. Sau tết, cao điểm rơi vào ngày 22 và 23.2 (tức mùng 6, 7 tháng giêng) với 1.025 chuyến bay. Lượng khách tập trung đông nhất rơi vào 21, 22.2 (nhằm ngày 5, 6 tháng giêng), dự kiến hơn 165.000 khách sẽ đến/đi từ sân bay này. 

Đây là con số cao kỷ lục, phá vỡ "đỉnh" sản lượng khai thác của Tân Sơn Nhất dịp Tết 2025.

Tính tới thời điểm hiện tại, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp thực hiện với các hãng, các đơn vị hoạt động tại cảng hoàn tất công tác chuyển đổi các chuyến bay nội địa của các hãng Vietnam Airlines, Paciffic Airlines, Vasco, Bamboo Ariways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways sang nhà ga hành khách T3. Các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn khai thác tại nhà ga hành khách T1.

Hệ thống FIDS sẽ luôn hiển thị thông tin tất cả các chuyến bay tại nhà ga T1 và T3 nhằm đảm bảo đầy đủ thông tin cho hành khách. Đặc biệt, trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga, số dòng hiển thị thông tin trên bảng điện cũng được xem xét để hành khách quan sát nhanh, xem thông tin kịp thời.

Quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành sẽ được khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà ga hành khách T1, T2 và T3.

Hiện nay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, bố trí lại và lắp đặt bảng đầu cọc nhận biết line Boarding Bio tại gate nhà ga T3, mang lại sự tiện lợi tối đa cho hành khách.

Cảng cũng sẽ phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác.

Đồng thời, yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga.

Khám phá thêm chủ đề

Tân sơn nhất sân bay Tân Sơn Nhất Tết Nguyên đán
