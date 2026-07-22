Tân Thủ tướng Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ chống Iran

Tân Thủ tướng Andy Burnham đã phê chuẩn việc tiếp tục cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh đối với một số cuộc không kích nhằm vào Iran, duy trì chính sách được thiết lập dưới thời cựu Thủ tướng Keir Starmer trong bối cảnh Washington mở rộng chiến dịch quân sự, theo kênh tin tức i24 News ngày 22.7.

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu bên ngoài Số 10 phố Downing ở London hôm 20.7 ẢNH: AP

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng cấp cao và quan chức an ninh diễn ra trước khi ông Burnham nhậm chức. Tại cuộc họp, các quan chức thống nhất cho phép Mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương và căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh cho các chiến dịch mà London mô tả là mang tính phòng thủ.

Ông Burnham, người vừa nhậm chức Thủ tướng Anh trong tuần này, đã được báo cáo về các cuộc thảo luận và chấp thuận duy trì chính sách trên, theo i24 News.

Điều này đồng nghĩa các căn cứ của Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ một số chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ. Washington cho biết các hoạt động này nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Iran và bảo vệ hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ cất cánh từ căn cứ Diego Garcia cho một nhiệm vụ tại Afghanistan hồi năm 2001 ẢNH: AFP

Quyết định trên được cho là sẽ gây nhiều tranh cãi về mặt chính trị đối với ông Burnham. Các lực lượng chỉ trích, trong đó có các đảng đối lập cánh tả, cho rằng việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của Anh có thể khiến London trở thành bên tham gia cuộc xung đột. Trong khi đó, chính phủ Anh cho biết họ đang cố gắng cân bằng giữa việc duy trì liên minh với Mỹ và những quan ngại trong nước cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến cuộc xung đột đang mở rộng.

Sau khi nhậm chức, ông Burnham đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để trao đổi về tình hình Trung Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết của Anh trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, ông Trump đánh giá cuộc trao đổi diễn ra tích cực và cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về thương mại, hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực.