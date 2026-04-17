Tăng cường hợp tác kết nối giao thông Việt Nam - Trung Quốc

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có ông Lưu Hải Tinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc; ông Trần Châu, Phó trưởng ban Liên lạc Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, và Đại sứ Trung Quốc tại VN Hà Vĩ cùng phu nhân.
Tại nhà ga, tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN có ông Ân Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thị trưởng Bắc Kinh, và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán VN tại Trung Quốc.
Ngay trên tàu, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt nước này. Tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu.
Từ khi ban hành "Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn" (năm 2004), chỉ sau 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng nên mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỷ lệ kết nối đến các thành phố có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%; hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt. Tổng chiều dài đường sắt vận hành của Trung Quốc đã tăng từ 68.700 km trong năm 2000 lên 165.000 km hiện nay, tương đương khoảng 2,4 lần.
Về lộ trình xây dựng, phát triển đường sắt từ nay đến năm 2035, cụ thể đến hết năm 2035, Trung Quốc hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, chất lượng cao, với tổng chiều dài khoảng 700.000 km. Trong đó, đường sắt đạt tổng chiều dài 200.000 km, đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông, qua đó kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng.
Bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc không chỉ là hệ thống dài nhất, mà còn được khai thác rộng rãi nhất trên thế giới và trong tương lai gần dự báo sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông đường sắt tốc độ cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng VN trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại VN.
Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế về tình hình triển khai hợp tác, kết nối đường sắt VN - Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác VN - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội. Nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, giúp giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, đồng thời kết nối VN với mạng lưới vận tải đường sắt Á - Âu, qua đó đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, tiếp tục giúp tăng cường liên kết kinh tế vùng, nhất là tại miền Bắc VN; tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của VN trong chuỗi cung ứng châu Á.
*Tối cùng ngày, trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tại thành phố Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến ông Trần Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân sắp thăm VN
Ngày 16.4, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới VN từ ngày 21 - 24.4.
Trước đó, trong thông điệp chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc trong quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân kể từ sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8.2025.
Tổng thống Lee Jae Myung tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, VN sẽ tiếp tục phát triển bền vững và khẳng định Hàn Quốc mong muốn tiếp tục đồng hành cùng VN trên chặng đường phát triển với vai trò là đối tác hợp tác hàng đầu của VN.
Thời gian qua, VN và Hàn Quốc duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị. Cùng đó, hợp tác quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh; Trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên, trong đó có Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, Đối thoại an ninh cấp thứ trưởng, Đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp thứ trưởng.
Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của VN.
Về thương mại, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỉ USD, tăng 9,6% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu của VN tới Hàn Quốc đạt 28,9 tỉ USD, tăng 12,7%, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 60,5 tỉ USD tăng 8,1%; nhập siêu của VN từ Hàn Quốc có giá trị 31,6 tỉ USD, tăng 4,3%.
Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu VN - Hàn Quốc đạt 26,9 tỉ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của VN sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỉ USD, tăng 20,4%; nhập khẩu của VN từ Hàn Quốc đạt 18,7 tỉ USD, tăng 34,7%.
Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai "Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030".
Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 3.2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của VN trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỉ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào VN.
Đậu Tiến Đạt
