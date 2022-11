Tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Với mong muốn cùng nhau thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài”, lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đã nêu tại Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia vào các năm 1999, 2005, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017, 2019 và 2021; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và giải quyết mọi vấn đề phát sinh giữa hai nước bằng biện pháp hòa bình.

Lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Năm Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Việt Nam - Campuchia 2022”. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển hiệu quả của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật vào quý 1/2023; Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12 trong năm 2023.

Hai bên cũng quyết tâm tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, trong đó có hợp tác giữa các tỉnh giáp biên; không ngừng thúc đẩy sự liên kết chuỗi cung ứng, sản xuất giữa hai nước... Đặc biệt, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh dựa trên nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia.





Về phân giới cắm mốc, hai bên bày tỏ hài lòng việc hoàn thành khoảng 84% đường biên giới trên đất liền cũng như tìm giải pháp chấp nhận được với khoảng 16% công việc còn lại. Hai bên nhất trí cần ký kết hiệp định về cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai nước trong tương lai gần nhằm thay thế các quy định liên quan trong Hiệp định về Quy chế biên giới năm 1983. Bổ sung cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey vào Danh mục các cửa khẩu được phép quá cảnh hàng hóa theo Hiệp định về quá cảnh hàng hóa năm 2013.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao Campuchia đã luôn ủng hộ và không phân biệt đối xử với người gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia trong những năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh VN sẵn sàng hỗ trợ Campuchia và Lào tăng cường hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - VN (CLV DTA) và đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030. Hai bên tiếp tục khẳng định lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.