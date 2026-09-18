Tăng cường kiểm soát quyền lực, nhận diện vi phạm trong lĩnh vực mới

Kết quả phải đo bằng những cái sai đã khắc phục được

Tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy nhanh, từng bước đưa văn kiện Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống. Việc kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ đạo đã phát hiện, xử lý sai phạm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tổ chức cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đã được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ kết quả còn chưa đồng đều và những hạn chế phải khắc phục ngay; không thể chỉ giải thích những khó khăn bằng cơ chế. T.Ư, Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều cơ chế, nghị quyết đặc thù; cần phân định vướng mắc pháp luật với chậm trễ do phối hợp, năng lực, kỷ luật thực thi hoặc là né tránh trách nhiệm.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật; xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dư dôi.

Đồng thời, phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; hoàn thành xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo T.Ư, đặc biệt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm "nói ít làm nhiều" và "làm đến cùng", việc đã rõ phải làm ngay; vướng mắc phải báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đo được bằng những cái sai đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Phát hiện, khởi tố nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Theo thông báo do Ban Nội chính T.Ư cung cấp, từ sau phiên họp giữa tháng 6 đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức Đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện T.Ư quản lý.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 331,6 tỉ đồng và 176 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo với nhiều điểm mới theo hướng phân cấp, phân quyền, rõ nhiệm vụ, quyền hạn và rõ trách nhiệm.

Cũng tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án "buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

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Chuẩn bị những điều kiện vững chắc cho tương lai Sáng 17.9, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng VN, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tổng kết phải giúp Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển. Báo cáo 100 năm phải làm rõ tiến trình lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và bài học xuyên suốt. Báo cáo 40 năm đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình hiện thực hóa cương lĩnh, làm sáng rõ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội, con đường và bước đi phù hợp với VN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung hoàn thiện đề cương để định hướng nghiên cứu; trong đó cần tạo điều kiện cho phát hiện khoa học, khuyến khích tìm tòi có trách nhiệm, gắn kiên định nền tảng tư tưởng với phát triển sáng tạo lý luận từ thực tiễn VN. Tổng kết phải làm nổi bật tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc; phải làm sâu sắc bài học dựa vào nhân dân, trọng tâm là lý giải sự thống nhất giữa kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sáng tạo trong đường lối, sách lược, phương pháp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, chuẩn bị những điều kiện vững chắc cho tương lai. Văn Chung