Tăng cường quản lý giá hàng hóa ở các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ

Ngày 11.9, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết các tỉnh vùng núi phía bắc đang tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước hậu quả của cơn bão Yagi và kiểm soát, bình ổn cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu.

Tại Lào Cai, các Đội QLTT trực thuộc trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh và hàng hoá lưu thông trên thị trường; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão... Đến thời điểm hiện tại, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản vẫn giữ được ổn định, nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân, giá cả không có biến động lớn, trừ một số loại rau xanh giá tăng nhẹ do giao thông bị chia cắt, công tác vận chuyển bị gián đoạn và phía Trung Quốc ngừng hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu số 2 Kim Thành làm cho nguồn cung bị gián đoạn. Đến thời điểm hiện tại, cung cầu, giá cả hàng hoá trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã trở lại bình thường, không có hành vi lợi dụng tình hình mưa bão để găm hàng, tăng giá hàng hóa bất hợp lý để trục lợi.

Lực lượng QLTT tăng cường quản lý các mặt hàng thiết yếu trong giai đoạn bão lũ QLTT

Tại tỉnh Cao Bằng, do ảnh hưởng của bão Yagi, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to kéo dài, xảy ra ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân ở nhiều huyện, thành phố; về giao thông, nhiều huyện trong tỉnh bị chia cắt do sạt lở và nước lũ dâng cao, các phương tiện không thể tiếp cận để cứu hộ, tiếp tế.

Trước tình hình bão Yagi gây nhiều thiệt hại và có thể gây ảnh hưởng đến tình hình thị trường, các đội QLTT đã đồng loạt ra quân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý địa bàn, nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực giá, đầu cơ hàng hóa, găm hàng tạo khan hiếm hàng hóa nhằm nâng giá, trục lợi bất hợp pháp, đảm bảo ổn định giá cả, đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Giá bán các mặt hàng thiết yếu như rau củ có dấu hiệu tăng lên nhưng chưa phát hiện trường hợp đầu cơ trục lợi QLTT

Qua công tác quản lý địa bàn tỉnh Cao Bằng cho thấy, tình hình nhu cầu mua sắm dự trữ hàng hóa tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng so với những ngày trước đó, tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm như: Mì tôm, rau xanh các loại, nước uống đóng bình... Do một số tuyến giao thông bị chia cắt, hoa màu bị ngập lụt nhiều nơi sau mưa khiến nguồn cung rau xanh giảm, giá cả một số mặt hàng rau, củ, quả có xu hướng tăng nhẹ, tập trung tại các chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ. Về cơ bản tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ổn định, hàng hóa cung ứng đủ cho nhu cầu của người dân, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

QLTT kiểm tra tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm QLTT

Tại tỉnh Thái Bình, Cục QLTT Thái Bình đã tổ chức các đoàn công tác đi giám sát tình hình thị trường sau bão tại một số siêu thị, chợ đầu mối, cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và một số cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng… Đến thời điểm hiện tại, qua công tác giám sát, tình hình thị trường cơ bản ổn định, hàng hoá gồm lương thực, thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu vẫn đảm bảo đủ nguồn cung để phục vụ nhu cầu của người dân, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý... Qua giám sát, đoàn công tác đã làm việc và quán triệt yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo duy trì đủ nguồn cung hàng hoá, không lợi dụng thiên tai, bão lũ để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; hàng hoá kinh doanh phải rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, đầy đủ nhãn hàng hoá... theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục QLTT cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, hệ thống cửa hàng bán lẻ và địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong thời gian xảy ra thiên tai, bão lũ như: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, LPG và các vật tư, phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh... Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình thiên tai để sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, thu gom hàng hóa, tăng giá bán bất hợp lý để trục lợi.