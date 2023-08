Tăng cường quản lý thuế thương mại điện tử

Theo Tổng cục Thuế, một số dữ liệu về sàn thương mại điện tử thời gian qua chưa hợp lý, cần phải rà soát lại. Cụ thể, trong kỳ cung cấp thông tin quý 4/2022, có 310 sàn TMĐT cung cấp thông tin danh sách của 159.218 cá nhân và 31.882 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 50,7 triệu lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là 15.272 tỉ đồng. Thế nhưng, tính đến ngày 24.6, chỉ có 259 sàn cung cấp thông tin 64.327 cá nhân và 22.840 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 9 tỉ lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là 11.478 tỉ đồng. Số lượng sàn cung cấp thông tin cũng như số lượng tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giảm rất lớn, trong khi số lượng giao dịch trên sàn lại tăng vọt.



Tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT cần kê khai đầy đủ NGỌC DƯƠNG

Trong quý 4/2022, có 232 sàn không có thông tin về số lượng giao dịch; trong quý 1/2023 có 184 sàn không có thông tin về số lượng giao dịch. Như vậy cần phải rà soát lại xem các sàn này nếu có chức năng đặt hàng trực tuyến mà không cung cấp thông tin về số lượng giao dịch là đã vi phạm về quy định cung cấp thông tin. Ngoài ra, nhiều sàn còn không cung cấp thông tin mã số thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn (đây là thông tin quan trọng bắt buộc phải có theo quy định của kinh doanh TMĐT và pháp luật thuế) dẫn đến khó khăn cho cơ quan thuế khi xác định người nộp thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các địa phương tập trung thực hiện rà soát tình hình kê khai, nộp thuế, phân loại, phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông báo, yêu cầu người nộp thuế giải trình, thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Bên cạnh đó, cần rà soát, lựa chọn các doanh nghiệp kinh doanh trên sàn, các doanh nghiệp là chủ sàn kinh doanh TMĐT, các đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán có rủi ro cao để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo chuyên đề TMĐT.

Đối với trường hợp người nộp thuế không hợp tác, cơ quan thuế lựa chọn một số trường hợp điển hình, lập danh sách, báo cáo lãnh đạo cơ quan thuế xây dựng chương trình phối hợp với các ban ngành địa phương thực hiện việc kiểm tra tại địa bàn để xác định chính xác tình hình thực tế, từ đó đề xuất xử lý theo pháp luật thuế và các pháp luật chuyên ngành.

Cục Thuế TP.HCM vừa qua khuyến nghị tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh liên quan đến TMĐT, trên môi trường mạng nên tự giác kê khai nộp thuế theo luật định để tránh phiền phức về sau này. Trong 6 tháng đầu năm 2023, qua kiểm tra các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TMĐT, đơn vị đã xử lý truy thu và phạt số tiền 85 tỉ đồng, gần gấp đôi con số cả năm 2022. Theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế TP.HCM sẽ thanh tra, kiểm tra 4 doanh nghiệp TMĐT trọng điểm, có kết hợp đối chiếu với dữ liệu do cơ quan hải quan cung cấp để có biện pháp quản lý thu thuế hiệu quả các đối tượng này. Đối chiếu dữ liệu do các ngân hàng thương mại cung cấp để có được các khoản thu nhập phát sinh từ nước ngoài của các tổ chức, cá nhân trong nước do cung cấp dịch vụ cho Google, Apple, YouTube, Facebook hay Netflix… để xử lý truy thu thuế theo quy định. Hiện tại, các loại thông tin dữ liệu này đang được ngân hàng trên địa bàn cung cấp theo định kỳ.